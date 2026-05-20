Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 17:24h.

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En la isla de Mallorca se calcula que hay más de 200 villas de lujo okupadas. Con ello, vemos que el fenómeno no se centra solamente en pisos humildes, sino que también afecta a quienes tienen propiedades de alto nivel.

En 'El tiempo justo' nos hemos trasladado hasta la isla balear para hablar con un okupa de un club de tenis donde habitan cerca de 50 personas de manera ilegal. La reportera Andrea Herrero es quien ha podido charlar con él como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Hablamos con el okupa, que denuncia sus pésimas condiciones de vida

"Los vecinos están pensando que nosotros somos delincuentes", denuncia el okupa en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. El individuo dice que es "consciente" de que está cometiendo un delito pero que no supone ningún riesgo para los que viven cerca suya.

"Hay que adaptarse", comenta. Sus condiciones son pésimas. No tienen luz, bebe agua de un pozo y tampoco tiene electricidad. "Llevo un par de años viviendo aquí", señala. El okupa aclara que hasta que un juez no dé una orden de desalojarle no se irá del club de tenis mallorquín.