Paz Vega, sobre sus problemas con Hacienda: “He tomado las riendas de todo. Estoy poniéndole solución”

La actriz subraya que su prioridad es su familia y pide tiempo y respeto mientras trabaja en resolver estos temas

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Paz Vega ha aterrizado en Madrid y ha evitado hacer declaraciones tras su reaparición en el Festival de Cannes y después de las primeras palabras de Orson, quien ha desmentido varias de las informaciones que circulaban sobre él. La actriz no había querido hablar con la prensa hasta ahora, aunque Iván García ha logrado conversar con ella.

Iván García ha desvelado en 'El tiempo justo' el contenido de su charla con la actriz: “Llevo detrás de ella un tiempo, al final lo consigo, igual que con Orson. Tengo que deciros que es encantadora. Lo primero que me dice es que está totalmente centrada en el trabajo, que acaba de llegar de Cannes y que está muy feliz con el programa de cocina”.

Iván García: "Me dice que no ha sido consciente hasta ahora. Con todas sus palabras viene a desmentir lo que ha dicho Orson"

Además, explica lo que la actriz le habría trasladado sobre los supuestos problemas con Hacienda: “Me dice que actualmente ha tomado las riendas de absolutamente todo, que está ordenando su vida y su economía. Está intentando solucionar todo aquello que debía haberse solucionado hace mucho tiempo”.

Paz Vega habría querido aclarar su situación personal a Iván García: “Me dice que no ha sido consciente hasta ahora. Con todas sus palabras viene a desmentir lo que ha dicho Orson. Me dice que su prioridad son sus hijos. Además, pide respeto y tiempo porque la verdad solo la conocen ella y su familia”.