Álvaro Muñoz Escassi reconoce que no conserva las imágenes del reportaje por vergüenza

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Las mujeres más famosas del país posaron durante años en la revista 'Interviú', pero tras más de tres décadas de historia llegó la revolución y varios hombres ocuparon su lugar en la portada. El primero fue Jesús Vázquez, seguido de Rafael Amargo y Álvaro Muñoz Escassi.

Hubo que esperar cuatro años para ver a otro hombre en portada: en 2017, Pelayo Díaz protagonizó una de las últimas ediciones de la revista, que hoy habría cumplido 50 años.

Álvaro Muñoz Escassi: "Ni vi la revista porque me da vergüenza, no tengo ninguna de las fotos del reportaje"

Álvaro Muñoz Escassi ha recordado su experiencia en 'El tiempo justo': “Lo habría hecho gratis porque para mí fue una gran ilusión. Antes que yo solo había salido Jesús Vázquez, y salir en Interviú era algo muy fuerte porque no estábamos acostumbrados a ver hombres en portada”.

El jinete explica que su pareja de entonces no tuvo ningún problema con la portada: “Estaba con Sonia Ferrer, creo recordar que no tuvo ningún problema”.

Sin embargo, asegura que no conserva ninguna de las fotografías por vergüenza: “Ni vi la revista porque me da vergüenza, no tengo ninguna de las fotos del reportaje. No se me veía todo, pero casi todo”.