Claudia Barraso 21 MAY 2026 - 17:58h.

Rocío se puso de parto y dio a luz a su hijo Ángel en el portal de su casa mientras le ayudaban dos policías

Adriano, el recién nacido al que su madre ha dado a luz en la puerta de un hospital de Madrid

Compartir







Rocío, una mujer de Ávila ha tenido a su segundo hijo de una manera que no se iba a imaginar. Aunque no es madre primeriza, nunca ha vivido un parto como el de su segundo hijo, que nació hace un par de días en el propio portal del edificio donde vive la familia.

Según ha recogido el medio ‘Diario de Sevilla’, sobre las siete de la mañana Rocío y su pareja decidieron ir hacia el hospital tras ponerse de parto, pero lo que iba a ser un viaje tranquilo, terminó siendo una verdadera aventura. Pero las cosas no fueron tan complicadas como al principio les pareció a los padres ya que Rocío notó que su hijo venía demasiado rápido y no pudo ni montarse en el coche.

PUEDE INTERESARTE Clara nace en el arcén de una carretera de Madrid: su madre no llegó a tiempo al hospital para dar a luz

Al ver que Rocío estaba dando a luz en el propio portal, su marido no lo pensó y se lanzó a la calle pidiendo ayuda, con la suerte que un funcionario de labestaba desayunando en un establecimiento cerca del portal y, aunque se encontraba fuera de servicio, no dudó en ayudar a la pareja. Rápidamente decidió llamar a los servicios de emergencias para indicarles el lugar donde iba a nacer el bebé y se puso a atender a la mamá.

PUEDE INTERESARTE Un bebé nace por segunda vez en Florida tras tres operaciones intrauterinas para intentar salvarle la vida

Así consiguieron llegar hasta el hospital tras dar a luz

Cuando los servicios de emergencia y otra patrulla llegaron hasta el edificio fueron los primeros testigos en ver una escena realmente bonita: Rocío tenía apoyado a su bebé en su pecho y ambos aún permanecían unidos por el cordón umbilical. Mientras uno de los agentes se hacía cargo del recién nacido y trataba de tranquilizar a su madre, el otro fue corriendo hacia el centro de salud más cercano porque los sanitarios tardaron unos minutos más en llegar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A la llegada de la ambulancia, madre e hijo subieron al vehículo y fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles donde fueron ingresados y valorados por los médicos, quienes confirmaron que se encontraban en perfecto estado. Ya una vez se recuperaron del susto inicial, los padres invitaron a los dos policías que les ayudaron a entrar en la habitación y conocer más tranquilamente al bebé.

Como muestra de agradecimiento y tras la experiencia vivida, han decidido llamar al pequeño Ángel, como el patrón de la Policía Nacional. Tras ello, la pareja y los agentes estuvieron charlando y los padres les volvieron a dar las gracias por la rápida intervención de ambos y por poder traer más rápido a los sanitarios que trasladaron a la madre y el bebé hasta el Hospital.