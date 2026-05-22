El caso salió a la luz gracias a una mujer que mantenía una relación con él y que alertó al arzobispado mediante cartas y llamadas, sin obtener respuesta

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El lunes comienza el juicio contra el padre Fran, acusado de haber drogado y agredido sexualmente a cuatro feligresas. Solicitan para él una pena de 72 años de prisión. Todo salió a la luz cuando una mujer con la que el sacerdote mantenía una relación sentimental descubrió unos discos duros que contenían supuestas grabaciones de las agresiones sexuales.

'El tiempo justo' ha tenido acceso a las cartas que esta mujer envió al arzobispado para alertar de lo que estaba ocurriendo: “Hace aproximadamente un año, y casi sin ser consciente, empecé una relación con un párroco. Fui testigo de un delito que no tiene nada que ver con esa relación y que me causa una enorme preocupación”.

La carta continúa: “Ya no puedo más con tanto dolor, silencios y amenazas, y me veo en la necesidad de contar todo lo vivido para que Dios me perdone. Sobre todo porque ya no se trata de lo nuestro o de un amor temporal, sino de cuestiones delicadas que creo deben conocerse por el bien de las demás personas implicadas”.

Denunciante del padre Fran: "Lo supieron muchísimo antes mediante cartas y llamadas telefónicas"

El secretario del obispo de Málaga respondió a la denunciante: “Dada la situación de la agenda del Sr. Obispo en este final de curso, es muy difícil que pueda atenderla en audiencia personal”.

Además, el programa ha podido hablar en directo con Rocío, la denunciante del padre Fran, quien no entiende por qué el arzobispado no se ha puesto en contacto con ella: “Sinceramente, a día de hoy no sé por qué todavía no se han puesto en contacto conmigo. Espero que den explicaciones, porque lo supieron muchísimo antes mediante cartas y llamadas telefónicas”.

La denunciante afirma que incluso llegó a presentarse en el arzobispado: “En esas cartas se advertía de la existencia de un delito que debía ser investigado, y ellos me respondieron lo que ya habéis visto. Me presenté personalmente en el arzobispado y me cerraron las puertas”.