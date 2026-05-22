El futbolista plasma en su libro como con cinco años vio morir a su hermana pequeña Lu en un accidente doméstico

Sara Mederos, neurocientífica: "El cerebro toma decisiones en función del miedo y la ansiedad"

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La salud mental sigue siendo un gran problema para muchos. Un estudio calcula que afecta a 1.200 millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de trastorno como ansiedad o depresión. La mayor incidencia se da en jóvenes de entre 15 y 19 años, lo que demuestra la necesidad de una prevención temprana.

El miedo a no encajar en el grupo, la sensación de culpa por fracasar en un mundo hiperconectado, son un cóctel emocional explosivo para los adolescentes. "Las redes sociales genera mucha frustración, mucho desencanto, mucha inseguridad y muchos tipos de trastornos", explica el psicólogo José Antonio Galiani.

El 80% de los trastornos como ansiedad o depresión se gestan en esta etapa vital de la vida, pero los jóvenes ya no ven la salud mental como antes. "Antes estaba más estigmatizado, hoy en día entendemos que puede ser algo emocional que no sabemos gestionar", señala Beatriz Pérez Vivanco, de Ahora Psicología.

Mayor visibilidad de la salud mental gracias deportistas y cantantes

Esto es gracias a la mayor visibilidad de sus referentes como Lola Índigo Carolina Marín, Ricky Rubio o Simón Biles, que hablan de la salud mental. El último, Robin Le Norman, central de la selección y del Atlético de Madrid en un libro en el que plasma como con cinco años vio morir a su hermana pequeña Lu, en un accidente doméstico de electricidad. "Fue un momento muy duro", recuerda.

En lugar de esconder el dolor en su casa, decidieron hablar de ello y "poner palabras sobre nuestras emociones". A lo largo de su carrera ha tenido siempre una voz interior que él llama el saboteador interno.

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"Esa parte de dudas, de miedos, de creer que ya no vale ni para el fútbol ni para tu vida", cuenta. Aprender a convivir con esa voz es la clave de su éxito y quiere que sirva para que los jóvenes cumplan sus sueños.