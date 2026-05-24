La actuación para liberar a las víctimas se desarrolló el 19 de mayo a las 3:30 horas en una casa de la calle Biniali

El arrestado admitió a la Policía que había pasado 14 años en prisión y dijo que "las cosas no van a acabar así"

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PalmaUn hombre de 63 años fue detenido el martes 19 de mayo por encerrar a sus compañeros de piso con unos candados después de amenazarles con una navaja en Palma de Mallorca.

Según ha informado la Policía Local, la actuación para liberar a los inquilinos afectados se llevó a cabo a las 3:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Biniali del municipio.

Una patrulla acudió allí después de recibirse un aviso por un altercado con un arma blanca. Cuando los agentes llegaron a la vivienda y llamaron a los telefonillos, nadie respondió.

Finalmente, un varón se asomó por una ventana y les lanzó las llaves, hablándoles en inglés. Así pudieron abrir el portal y la puerta de entrada a la casa, donde fueron recibidos por otro individuo.

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Discusión con el propietario y enfado del arrestado con los demás

Este último les relató que había mantenido una fuerte discusión con el dueño del inmueble por un supuesto robo que había ocurrido en el interior de su habitación.

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Entonces, tres de los inquilinos habían salido a defender al propietario. Cuando se marchó del piso, esa circunstancia motivó que el sexagenario mostrase su enfado con ellos, golpeando las puertas de sus habitaciones.

Dado que se habían refugiado dentro para no enfrentarse a él, el posteriormente arrestado decidió ponerles unos candados nuevos desde el exterior para que no pudiesen salir.

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Los policías le pidieron las llaves y pudieron liberar a los tres afectados, quienes les confirmaron que se habían metido en sus cuartos por miedo a las amenazas del hombre.

"Las cosas no van a acabar así", advirtió el detenido

Cuando intentaron salir al resto de estancias de la vivienda, se percataron de que no podían abrir las puertas y alertaron a la Policía. El responsable de los hechos fue arrestado.

Se le acusa de los presuntos delitos de coacciones, amenazas y daños leves. En actitud desafiante, admitió a los agentes que había estado 14 años en la cárcel.

"Las cosas no van a acabar así", advirtió a sus compañeros de piso, haciendo referencia a cuando volviese al inmueble, si el juez decide dejarlo en libertad.