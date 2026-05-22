El hombre, vecino de Tarifa, accedió al edificio consistorial con un bidón de gasolina oculto en una bolsa

Este acto sorprendió a los trabajadores y obligó a intervenir a funcionarios municipales

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El Ayuntamiento de Tarifa, en Cádiz, ha vivido este viernes 22 de mayo por la mañana un grave incidente después de que un vecino de la localidad accediera al edificio consistorial con un bidón de gasolina y rociara varias dependencias de la Oficina Técnica y parte del pasillo de la primera planta.

Este acto sorprendió a los trabajadores que se encontraban en ese momento en el edificio y obligó a intervenir a funcionarios municipales y agentes de la Policía Local para evitar que la situación fuera a más.

El individuo saludó al alcalde

Los hechos han ocurrido sobre las 8:30 en la Plaza de Santa María, cuando el hombre, de unos 60 años y conocido en la localidad, entró en el Consistorio ocultando el combustible en una bolsa de basura negra.

Según ha trascendido, el individuo incluso saludó al alcalde, José Antonio Santos, antes de subir a la planta superior, donde tenía concertada una cita con un técnico municipal.

Un fuerte portazo alertó al personal del Ayuntamiento y varios trabajadores comenzaron a abandonar las oficinas tras escuchar las amenazas del hombre, que aseguraba que iba a prender fuego a las instalaciones.

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Atrapado junto al agresor

El individuo llegó a esparcir gasolina sobre mesas, mobiliario y distintas zonas de la Oficina Técnica, generando escenas de pánico entre los funcionarios. Uno de los técnicos quedó durante unos instantes atrapado junto al agresor y sufrió heridas leves en una mano, además de un fuerte estado de ansiedad, por lo que tuvo que ser atendido posteriormente en el centro de salud.

La rápida reacción de varios empleados municipales resultó clave ante una situación aparentemente difícil de controlar. Algunos funcionarios trataron de dialogar con el hombre y lograron disuadirle mientras la Policía Local acudía al lugar para controlar la situación.

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Finalmente, el vecino fue retenido y trasladado primero a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias.

Nuevas medidas de seguridad

El alcalde de Tarifa ha calificado lo ocurrido como "una mañana muy desagradable” y ha anunciado la convocatoria urgente de una junta de portavoces para el próximo lunes 25 de mayo. El objetivo será analizar lo sucedido y estudiar nuevas medidas de seguridad para impedir que episodios similares vuelvan a repetirse en dependencias municipales.

Santos también ha trasladado públicamente su apoyo “incondicional” a los trabajadores afectados por el incidente, destacando especialmente el comportamiento “ejemplar” de varios funcionarios que consiguieron mantener la calma y mediar con el agresor.