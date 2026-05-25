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Con la llegada del calor y las altas temperaturas que se asemejan más a las de la temporada estival, hay quienes no pueden ocultar su deseo sexual. Que se lo digan a los dos individuos que han sido captados en una playa de Mallorca manteniendo relaciones sexuales delante de todos.

Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, estas dos personas tienen acercamientos sexuales sin ningún tipo de reparo en quienes están a su alrededor disfrutando de un día de playa y aprovechando la llegada del buen tiempo.

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Las opiniones sobre las impactantes imágenes

En el plató de 'El tiempo justo', las imágenes han generado indignación. El presentador del programa, Joaquín Prat, ha dicho lo que piensa de este suceso. "No tengo por qué ver cómo están dándole 'a la matraca' en la toalla de al lado", comparte el periodista.

Pero Borja Méndez, colaborador del espacio de Telecinco, ha sido más contundente al decir que le parece "incívico" lo que han hecho estos dos individuos. "Debido a este vídeo la Policía Local debería abrir una investigación", manifiesta.

Méndez cree que con una sanción cambiarían las cosas y no ocurrirían situaciones similares. "Debería identificarles y ponerles una multa, que es lo que les va a doler para que no se repitan estas cosas", expresa.