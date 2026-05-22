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Rafa Mora es uno de los personajes televisivos que dejan huella. Todos recordaremos en algún momento su mítica frase 'de vuesta envidia nace mi fama'.

Ahora, alejado de los medios en 2026, Mora ha hablado sobre lo que hizo con el dinero que ganó en televisión. "He podido ganar en una hora y media 26.000 euros", comenta en el podcast 'Pascual Ariño - Inversión en Vivienda'. El televisivo detalla que, en sus años de apariciones públicar pudo llegar a ganar hasta "5 millones de euros".

Lo que hizo con el dinero que ganó en televisión

Eso sí, cuando terminó su época televisiva Rafa Mora tenía muy claro lo que iba a hacer con sus ingresos. Como hemos podido ver en 'El tiempo justo', el valenciano ha confesado que compró 9 pisos. "Es un pelotazo", dice.

Además, aclara el dinero que le ha costado algunas de las viviendas que adquirió. Algunos rondan los 40.000 euros, otros los 55.000 y otro por ejemplo lo compró por 36.000 euros.

"Los ingresos que tengo son recurrentes. Podría estar sin trabajar", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Rafa Mora explica además que, la "tranquilidad" la consigue gracias a esos ingresos de su buena gestión inmobiliaria.