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Makoke se casará el próximo 12 de junio en Ibiza con el publicista Gonzalo Fernández Figares y la expectación es máxima. A poco de que tenga lugar uno de los acontecimientos, sin duda, del año, la despedida de soltera ha tenido lugar este jueves. Marta López y Arancha de Benito, dos personas de su máxima confianza, han estado presentes allí para contarnos algún detalle que otro del 'fiestón' que va a despedir -esperemos que para siempre- la soltería de Makoke.

"Aquí estamos, celebrando el amor", ha dicho Arancha de Benito, mientras que Marta López ha subrayado que se lo están "pasando genial". Ambas han confesado que se encuentran en la Puerta de Alcalá y que la despedida de soltera estaba resultando todo un éxito debido a que, de entrada, "Makoke no se había enterado de nada": "La ha traído Anita y ha flipado".

Además, han revelado que hay dos chicos en la despedida de Makoke y que tienen organizado a modo de sorpresa un show flamenco que tocará en donde está teniendo lugar la celebración: "Ella no sabe nada. Arancha y yo estuvimos con ella el otro día y decía: 'Qué pena, que no voy a tener despedida de soltera'. Se merece disfrutar, lleva una temporada muy mala y...".

"A la tercera va la vencida"

"A la tercera va la vencida", ha bromeado Arancha. Y es que hay que recordar que esta va a ser la tercera vez que Makoke se sube al altar, como quien dice. Además, Marta López ha desvelado a modo de broma que le "van a hacer la broma del pañuelo".