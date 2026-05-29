Una mujer anima a su hija a darle una paliza a otra menor: “La madre también la agredió y le tiró del pelo”

La víctima terminó con hematomas y arañazos tras una brutal paliza durante una fiesta

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Una menor de 14 años ha sido víctima de una brutal agresión por parte de otra adolescente durante una fiesta, ante la pasividad de quienes presenciaban la escena. Lo más indignante, según denuncian los familiares, es que la propia madre de la agresora no solo alentó la pelea, sino que también participó en ella, llegando incluso a tirar del pelo a la víctima.

La joven terminó con el cuerpo lleno de hematomas y arañazos. Al parecer, la agresora llevaba tiempo burlándose de ella por un problema ocular hasta que las provocaciones acabaron derivando en violencia.

'El tiempo justo' ha hablado con Jara, tía de la menor agredida, quien explica cómo comenzó todo: “Todo fue por una supuesta mala mirada de la prima de mi sobrina, pero ella tiene un problema ocular, es bizca. Decían que las estaba mirando mal cuando, en realidad, es algo provocado por su condición”.

Jara: "La madre le gritaba: ‘¡Pégala si eres mujer!’"

Según relata Jara, la víctima intentó evitar el enfrentamiento desde el primer momento: “Ella solo se acercó para sacar a su prima de allí porque ninguna de las dos quería pelear ni tener problemas”.

Además, denuncia el papel que desempeñó la madre de la agresora durante la paliza: “La mujer llegó con su hija y la niña ya venía preparada para pelear, con la camiseta atada y sin collares. La madre le gritaba: ‘¡Pégala si eres mujer!’. La hija decía que no quería pelear, pero su propia madre la empujó entre la multitud para que empezara a golpearla”.

La familia de la menor ya ha presentado una denuncia contra ambas agresoras. “Hemos denunciado tanto a la madre como a la menor. La madre también la agredió, le tiró del pelo y, en ningún momento, nadie intentó separarlas ni frenar la situación”, concluye Jara.