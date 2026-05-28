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Juls Janeiro ha protagonizado, junto con personas de su entorno, un altercado con la prensa. Así lo hemos podido ver en 'El tiempo justo'. Las imágenes no dejan a nadie indiferente.

Todo comienza cuando una reportera y un cámara captan a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario saliendo de un local. "¡Estoy en la calle!", expone con mucha indignación nada más verles. Cuando empieza a ser preguntada por la defensa que hizo su madre pública tras romper su anonimato, Juls Janeiro insiste en que está por la calle y que hay una grabación "privada" cerca.

Leticia Requejo, sobre el desencuentro: "Es parte de las consecuencias"

En ese momento interviene inmediatamente su entorno. "¡No me toques!", exclama una persona cercana a ella como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Y se dirige directamente a la periodista que la ha pillado. "En la calle puedes hacer lo que quieras, pero no puedes grabarla porque ella no quiere que la grabes", le lanza.

Leticia Requejo, colaboradora del programa de Telecinco, ha hecho una reflexión tras visualizar el altercado. "Hay que recordar que en la calle sí se puede grabar. Querían ver a Juls, que ha hecho una portada hace 15 días. Es parte de las consecuencias", expresa.