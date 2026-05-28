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José María Almoguera se ha enfrentado al dardo que le lanzó Carlo Costanzia, la pareja de su prima Alejandra Rubio, tras sus declaraciones contra la hija de Terelu Campos. La polémica vino después de que la influencer dijera en su reaparición televisiva que había invitado a Almoguera a la presentación de su libro, cuando en realidad no fue así.

El hijo de Carmen Borrego aclaró que fue su madre quien le incitó a su sobrina a invitar a su primo, algo por lo que se encontró molesto. Y Carlo Costanzia dijo sin escúpulos que José María Almoguera "se enfada por todo". "Últimamente es verdad que tengo pocas a alegrías", relata como podemos escuchar en el vídoe que acompaña a esta noticia.

La respuesta de Almoguera a Costanzia

"No es que me enfade por todo, no soy una persona que se suela enfadar, pero me gustan las cosas claras", explica en 'El tiempo justo'.

A Almoguera, según cuenta, no le gustan "las verdades a medias" ni "las cosas que no se explican como son". "Las cosas hay que solucionarlas, no empeorarlas", aclara en el programa de Telecinco.

Además, el colaborador ha querido agradecer a su madre su defensa pública a los ataques recibidos. "Es digno de agradecer que salga tu familia a defenderte", lanza.