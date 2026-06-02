Un maestro del IES Cañada de las Eras ha sufrido un golpe de calor en el aula, donde el ambiente era "sofocante" desde por la mañana

El calor ha sido el gran protanista este mes de mayo: "Nunca antes se habían alcanzado los 35 grados antes de verano"

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Un maestro del IES Cañada de las Eras de Molina del Segura, Murcia, ha sufrido este martes un golpe de calor, debido a las altas temperaturas que está registrando la península en los últimos días, más propias de los meses de julio o agosto que del final de la primavera. Según 'La Opinión de Murcia', el docente, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha sufrido una "indisposición" tras "varios días pasándolo muy mal dentro del aula":

"Los alumnos y nosotros mismos hemos estado muy sofocados desde primera hora, hasta el punto de que, poco después de las nueve de la mañana, hemos tenido que salir a una zona de sombra del patio. Las aulas están 'recocidas' porque están toda la noche cerrada y no se ventilan, lo que ha llevado a que las clases se hayan convertido en saunas", ha dicho él mismo, una vez recuperado, al medio murciano.

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"No son condiciones ni para enseñar, ni para aprender"

Al sentirse "mareado", el profesor ha salido del aula y se ha dirigido a la secretaría del centro, donde ha sido auxiliado por sus compañeros: "Llevo 30 años trabajando y esto no lo he vivido en la vida, no entiendo que los centros educativos no cuenten con climatización en la Región de Murcia, no son condiciones para estar enseñando ni para estar aprendiendo. Estamos en modo supervivencia, pero no se nos puede tener así", ha declarado también en el periódico, visibilizando el grave problema de refrigeración y acondicionamiento que presentan numerosos centros educativos de nuestro país.

Justo anoche, ante la previsión de las temperaturas que se alcanzarían en la región, el consejero de Educación, Víctor Marín, difundió en sus redes sociales varias recomendaciones, algo que los afectados consideran "insuficiente" y llegan a calificar incluso "un insulto a quienes sufrimos esta realidad cada día".

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Todo ello, ha llevado a los padres de los alumnos a redactar una carta a la que también ha tenido acceso 'La Opinión de Murcia' y donde le exigen al consejero "soluciones urgentes mientras se ejecutan las actuaciones definitivas" en el centro. Al mismo tiempo, reclaman una "revisión de la situación de las instalaciones del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura" en relación con las condiciones térmicas de sus aulas y espacios educativos.