"Sin poder salir a la calle, sin luz, que se ha cortado, sin aire acondicionado, con un humo agobiante...”, expresan los vecinos afectados, explicando su situación

La UME refuerza la lucha contra el incendio de Los Garres, en Murcia, con 170 efectivos y 50 vehículos

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Murcia“Ahora da mucho miedo. Da mucho miedo esto… ¡Como venga para acá se va a quemar alguna casa!”. “El fuego está arrasando todo. Lo está arrasando todo”, repetían ayer los vecinos de la pedanía murciana de Los Garres en los peores momentos del incendio desatado en el lugar, uno de los peores que ha tenido que enfrentar la región en los últimos años.

“Esto se ha ido de madre”. “En cuestión de dos minutos nos hemos encontrado el fuego encima”, explicaban los vecinos, “asustados” y “en alerta” ante el avance de las llamas hacia sus casas, sin poder quitar la mirada del monte. Desde ahí el incendio no dejaba de extenderse, obligando al Gobierno autonómico a decretar el tercer nivel de alerta, –de los cuatro previstos–, que permitió a su vez solicitar ayuda al Gobierno español.

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El incendio de Los Garres, Murcia

Ante el avance de las llamas, que han calcinado ya más de un centenar de hectáreas, 50 viviendas tuvieron que ser también desalojadas de forma preventiva, mientras otros vecinos próximos al epicentro del incendio han sufrido el corte del suministro eléctrico.

"Sin poder salir a la calle, sin luz, que se ha cortado, sin aire acondicionado, con un humo que era agobiante...”, afrontaban una situación que les mantuvo en vilo toda la noche, y desde que el fuego comenzase a extenderse desde ayer a las 15:10 horas.

“La fuerza con la que el aire y las llamas han rodeado prácticamente todo el pueblo… ha sido caótico”, contaba un vecino ante las cámaras de Informativos Telecinco, dando cuenta de la velocidad con la que se propagaron.

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La UME refuerza la lucha contra el incendio de Los Garres

Sin tregua, “entre el humo” y “la ceniza que sigue cayendo”, en Los Garres no pudieron sino encomendarse al trabajo de los equipos de extinción, mientras ellos, como podían, utilizaban lo que tenían a mano para tratar de ayudar o prevenir riesgos.

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Desplazados ante la emergencia, más de 250 efectivos han trabajado y siguen trabajando sin descanso para combatir el fuego. Mientras distintas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, han enviado ayuda, al tiempo en que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reforzado el dispositivo con 170 efectivos y 50 vehículos.

Mientras la lucha contra las llamas continúa, paralelamente el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil trabaja ya en la investigación del origen del incendio, que ha tenido lugar después del desatado el pasado domingo, que acabó con dos hectáreas de terreno forestal en una zona próxima, por la rambla de los Saltadores.