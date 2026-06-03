“La fuerza con la que el aire y las llamas han rodeado prácticamente todo el pueblo… ha sido caótico”, expresan los vecinos

El incendio en Murcia supera las 110 hectáreas y deja un centenar de vecinos desalojados

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MurciaEl incendio en la pedanía murciana de Los Garres, uno de los más grandes que la región ha tenido que enfrentar en los últimos años, mantiene en vilo a los vecinos. Ha calcinado más de un centenar de hectáreas y ha causado ya el desalojo de unas 50 viviendas. Ante la situación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reforzado el dispositivo desplegado contra las llamas con de 170 efectivos y 50 vehículos.

En total, unos 250 efectivos han trabajado hasta el momento sin descanso en una zona de pinar y arbustos, muy pendientes del viento, que amenazaba ayer con extender el fuego hacia otra pedanía cercana. La zona, repleta de maleza alta muy seca, prende muy rápido y las llamas han corrido en todas las direcciones entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña.

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La UME y medios de otras comunidades autónomas refuerzan la lucha contra las llamas en Murcia

Ante la situación, algunos vecinos han tratado de ayudar con mangueras particulares, mientras desde el aire hasta 10 hidroaviones y helicópteros con cargas de agua han tratado de contener el avance del incendio.

En el dispositivo también están colaborando el Ministerio de Transición Ecológica y equipos de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha, entre otros. Mientras tanto, el batallón de la UME llegaba desde la localidad valenciana de Bétera después de que desde los primeros momentos la autonomía activara el tercer nivel de alerta de los cuatro previstos en su plan contra incendios, lo que ha permitido pedir ayuda al Gobierno español.

Debido a ello, el Ejecutivo ha enviado primero os hidroaviones, una aeronave de coordinación y un helicóptero con bolsa de agua desde Jaén, Requena (Valencia) y Torrejón de Ardoz (Madrid), mientras la intervención de la UME fue solicitada por el Gobierno murciano a última hora de la tarde.

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Temor entre los vecinos ante el acercamiento de las llamas del incendio de Los Garres

Tras una noche muy dura, se ha conseguido contener la parte del incendio más próxima a las viviendas, aunque los vecinos se han mantenido en vilo ante la evolución de la situación: "Seguimos en alerta y estamos un poco asustados”, señala una vecina, con el fuego aún activo.

"Ha sido muy rápida la intervención”. “Tienes que confiar en el trabajo que están haciendo porque nosotros no podemos hacer nada", señalan otros afectados, que han visto como las llamas se acercaban a muy pocos metros de las viviendas.

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"El colegio ha estado en peligro. Ha llegado a la misma valla el incendio", ha expresado otro vecino, reflejando la situación vivida ante el avance de las llamas.

“La fuerza con la que el aire y las llamas han rodeado prácticamente todo el pueblo… ha sido caótico”, expresan, dando cuenta de la magnitud del incendio y de sus consecuencias.

"Sin poder salir a la calle, sin luz, que se ha cortado, sin aire acondicionado, con un humo que era agobiante...", explica una vecina, contando la situación en la que se encontraban durante la noche.

La Guardia Civil investiga el origen del incendio de Los Garres

La intervención de los equipos de extinción ha sido determinante y a ellos se sumaba la UME nada más llegar. Del fuego localizado en la pedanía capitalina de Garres y Lages han dado aviso al 112 más de 200 personas que alertaban de una lengua de llamas en la falda de la montaña, hasta la que han sido enviados por tierra desde la comunidad y el Ayuntamiento brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos con camiones y efectivos de Protección Civil.

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Protección de la Naturaleza está ya trabajando en la investigación del origen del incendio después de que el pasado domingo se produjera otro que acabó con dos hectáreas de terreno forestal cerca de allí, por la rambla de los Saltadores.