Alicia, estafada con una falsa oferta de trabajo: “Debo 17.000 euros a Hacienda”

Suplantaron su identidad tras responder a una falsa oferta de trabajo y ahora acumula una deuda con Hacienda superior a 17.000 euros

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Su deuda con Hacienda supera ya los 17.000 euros por unos ingresos que asegura que nunca obtuvo. Su DNI fue suplantado tras participar en una falsa entrevista de trabajo en la que le solicitaron una fotografía del documento por ambas caras. Lo que parecía un trámite habitual acabó convirtiéndose en el inicio de una auténtica pesadilla. Con sus datos personales habrían abierto cuentas bancarias, realizado apuestas online y generado supuestas ganancias de miles de euros, todo ello sin su conocimiento.

Alicia lleva tres años intentando frenar esta situación, pero asegura que está al límite, tanto económica como emocionalmente. Mientras tanto, la deuda continúa creciendo. Desesperada, ha contado en 'El tiempo justo' el calvario al que se enfrenta día tras día.

“Fui seleccionada para una oferta de trabajo. Me enviaron un correo electrónico en el que me pedían una foto de mi DNI por las dos caras y, después, una fotografía de mi rostro. La envié y, cuando me dijeron que todo estaba correcto, nunca más volví a saber de la empresa”, explica Alicia sobre el origen del problema.

Alicia: "En mayo de 2024, cuando hice la declaración, me aparecía que había jugado online y que había obtenido ganancias durante 2023"

La afectada relata que descubrió el fraude al realizar la declaración de la renta: “En mayo de 2024, cuando hice la declaración, me aparecía que había jugado online y que había obtenido ganancias durante 2023. Supuestamente había ganado 20.000 euros. La deuda que me reclama Hacienda corresponde solo a ese ejercicio y asciende a 17.000 euros”.

Además, asegura que la situación podría agravarse aún más: “Me faltan los ejercicios de 2024 y 2025, en los que también aparece que he comprado criptomonedas. Todo está denunciado desde el momento en que tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo”.