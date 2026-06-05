Algunas de las internas del centro penitenciario de Barcelona tendrán la oportunidad de hablar con el papa León XIV

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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La visita del papa León XIV es un momento muy importante para muchos creyentes y personas que llevan esperando semanas para encontrarse con él. Y aunque Madrid estará imposible, son muchos los que no quieren perder la oportunidad de estar en el mismo lugar que el pontífice.

Es el caso de los jóvenes de la Universidad Católica de Murcia que emprenden su viaje para una de las citas más importantes de su vida tal y como confirman al equipo de Informativos Telecinco: "Es un viaje que me apetece mucho, que es muy sentido para mí".

Pero no solo para los alumnos, sino también para los profesores que les acompañan como es el caso de Donald, norteamericano que confiesa que León XIV "me fascina mucho" y que espera "que mejore un poquito el mundo en el que vivimos", empezando por su mensaje entre sus alumnos.

La visita del papa León XIV a la prisión de Brians, en Barcelona

Otra visita muy especial es la que harán las reclusas de la prisión de Brians, en Barcelona: "Estoy tan contenta y tan nerviosa que llevo dos noches despertándome hasta tres veces de madrugada", porque será ella quien se encargará de leer unas palabras durante la visita del papa al centro penitenciario.

Maite es otra de las presas a las que la visita del papa le genera tanta ilusión que le dijo a su hija "fíjate si estará tan preocupado por nosotras que viene a vernos". León XIV no ha querido perder la oportunidad de ofrecer unas oraciones con las reclusas de esta cárcel que están "muy contentas": "Es para agradecerle de por vida esto de que se acuerde de esta parte de la sociedad y de que somos personas", confesaban al equipo de Informativos Telecinco.