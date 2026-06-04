León XIV recorrerá las calles madrileñas, una visita que atraerá alrededor de 1.800.000 personas

Todo sobre la visita del papa León XIV a España en 2026

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La visita del papa a Madrid es un evento señalado en el calendario. Dentro de dos días y hasta el 9 de junio, León XIV recorrerá las calles madrileñas, algo que atraerá alrededor de 1.800.000 personas y que afectará al transporte público y tráfico general de la ciudad.

A jueves cuatro de junio, ya se preparan los últimos detalles antes de la llegada del sumo pontífice que, a partir del sábado, protagonizará una serie de actos oficiales en zonas cercanas a la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles, en su mayoría. Debido a esto, estos lugares y sus proximidades, se verán mayormente afectados por los cortes de tráfico.

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Dispositivos de movilidad y seguridad

Debido a las inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en el entorno de los lugares en los que se celebrarán los actos programados, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha diseñado un dispositivo sin precedentes para la visita del papa León XIV, en el que además se contará con el despliegue de un dispositivo especial reforzado de Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

Estos dispositivos de seguridad y movilidad, tratarán de satisfacer las necesidades de los ciudadanos con respecto a los actos próximos, unas actuaciones que se desarrollarán durante la celebración de los eventos y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir.

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Plaza de Lima y zonas cercanas

Actualmente permanecen cerrados carriles en sentido norte y sur en el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Lima hasta Raimundo Fernández Villaverde, permaneciendo el acceso al transfer para la entrada y salida de Nuevos Ministerios habilitado.

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Debido a montaje de infraestructuras, las ocupaciones de calzada son más intensas en el entorno de la Plaza de Lima y en la Plaza de Cibeles.

En concreto, en la Plaza de Lima ya se cerró al tráfico la calzada central en ambos sentidos, permitiéndose únicamente la circulación en los carriles que rodean la citada Plaza. Debido a la limitación de capacidad de la zona, los anillos de la plaza sólo permiten la circulación Norte-Sur, Sur-Norte y giros a la derecha desde las calles General Perón y Concha Espina. No se permiten los movimientos desde General Perón para tomar el Paseo de la Castellana sentido norte ni desde Concha Espina para tomar el Paseo de la Castellana sentido Sur. Tampoco se permiten los cruces de la Plaza desde General Perón a Concha Espina y viceversa.

Además, la Plaza de Lima ya se encuentra, desde esta misma noche, cerrada por completo al tráfico.

Cambios próximos a la Plaza de Cibeles

En la Plaza de Cibeles se ve afectado parte del carril bus a la altura del Paseo del Prado y, desde el día 25 de mayo, los carriles correspondientes a las paradas de los autobuses nocturnos en esa zona.

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Se encuentra programado el cierre total al tráfico de la Plaza de Cibeles y su zona de influencia la noche de este 4 de junio a mañana, en concreto, hoy a partir de las 24 horas.

Líneas de metro afectadas

La Comunidad de Madrid además reducirá a siete el número de estaciones de Metro que tendrán que ser cerradas durante el 6 al 9 de junio.

En concreto, estarán cerradas desde el inicio del servicio hasta las 14:00 horas las estaciones de Retiro, Banco de España y Sevilla, en la Línea 2; Velázquez, Serrano y Colón, en la Línea 4; y Chueca, en la Línea 5, donde los trenes circularán sin efectuar parada cuando las circunstancias lo requieran.

En cualquier caso, se mantendrán los refuerzos de servicio anunciados, con incrementos de hasta el 125% en la frecuencia de trenes en las líneas con mayor número de usuarios durante las cuatro jornadas. Además, la red ampliará su horario hasta las 2:30 horas del sábado 6 de junio al domingo 7, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con jóvenes que tendrá lugar en la plaza de Lima.

Afecciones en los autobuses de la EMT e interurbanos

La red de autobuses interurbanos contará con un refuerzo de hasta 128 vehículos adicionales y dará cobertura especial a más de 20 municipios que acogerán a peregrinos, entre ellos Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo de Alarcón o Collado Villalba.

Los viajes en autobuses de la EMT serán gratuitos a partir de hoy miércoles 3 de junio y hasta el 9 de junio de 2026 (excepto Línea Exprés Aeropuerto). Además, se reforzarán tanto las líneas diurnas como la red nocturna, que dispondrá de 36 autobuses más. También se incrementará la oferta en las conexiones con el aeropuerto y se adaptará la red a los desvíos previstos en las zonas donde se celebran los principales actos.

Con motivo de los trabajos de montaje en el entorno de la Plaza de Lima, desde las 0 horas del 26 de mayo, las líneas de autobuses de la EMT 14, 43, 120 y 150 sufren retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 41, localizada a la altura del Paseo de la Castellana, número 93 (entorno de la Plaza de Lima) se ha suprimido provisionalmente desde el inicio del servicio del 27 de mayo, afectando a las líneas de autobuses 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 y S10.

Por su parte en el entorno de la Plaza de Cibeles, desde las 0 horas del 26 de mayo, las líneas de la EMT 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146, N5, N6, N7, N12, N15, N20 y N21 sufren retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales.

La parada 70, localizada en la Plaza de Cibeles, a la altura del Paseo del Prado se ha suprimido provisionalmente desde el inicio del servicio del 26 de mayo, afectado a las líneas de autobuses 1, 2, 9, 15, 20, 51, 52, 74 y 146.

Uso de BiciMAD

Los viajes en BiciMAD serán gratuitos del 3 al 9 de junio de 2026. Del 4 al 8 de junio de 2026 se encuentran previstas las siguientes afecciones a las estaciones de BiciMAD: jueves 4 de junio de 2026: cierre de la estación 86 - Plaza de Cibeles.

Sábado, 6 de junio de 2026

En el entorno de la Plaza de Lima se cerrarán las estaciones 157 - Plaza de Cuzco, 138 - Estación de tren Nuevos Ministerios, 136 - Metro Nuevos Ministerios, 150 - Paseo de la Castellana con Hermanos Pinzón, 153 - General Perón con Poeta Joan Maragall, 159 - Paseo de la Habana, 253 - Doctor Fleming con el Estadio Santiago Bernabéu. Estas estaciones permanecerán cerradas hasta el 8 de junio de 2026 por la noche.

En la zona de la Plaza de Cibeles se cerrarán las estaciones 20 - Banco de España, 60 - Puerta de Alcalá, 10 - Marqués de la Ensenada, 93 - Plaza de Margaret Thatcher, 106A - Plaza de Colón A, 106B - Plaza de Colón B, 90 - Metro Velázquez, 94 - Estación de tren de Recoletos, 95 - Claudio Coello con Villanueva, 102 - Metro Retiro, 107 - Serrano con Conde de Aranda. Estas estaciones permanecerán cerradas hasta el 7 de junio de 2026 por la noche.

Domingo, 7 de junio de 2026

Se realizará el cierre de la estación 98 - Plaza de Felipe II.

Refuerzos en los taxis

Se autorizará un refuerzo del servicio del taxi los días 6 y 7 de junio permitiendo que puedan prestar servicio todas las licencias de taxi incluyendo aquellas que debían librar.

Se está valorando con las Asociaciones del sector del taxi la posibilidad de extender el refuerzo al día 5 de junio por la tarde ante el previsible aumento de demanda como consecuencia de la llegada de los asistentes a las celebraciones.