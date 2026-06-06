El papa tiene su merchandising oficial durante su paso por España: de los precios a dónde comprarlo

Existe un catálogo de merchandising compuesto por 36 artículos, cuya venta se dedicará integramente a financiar la visita del Papa

El motivo por el que se ha tardado tanto en confirmar el viaje del Papa a España

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Hay visitas papales que dejan estampitas. Esta deja un catálogo de 36 artículos disponibles en El Corte Inglés. El viaje apostólico del papa León XIV a España, que será del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, tiene su colección oficial de recuerdos conmemorativos, diseñada con una doble finalidad que los organizadores han dejado muy clara. Por un lado, dar la oportunidad de que quienes quieran conservar un objeto ligado al acontecimiento puedan hacerlo, por otro, que cada euro que se gaste en ese objeto ayude a sufragar los costes de la visita.

El catálogo: qué se puede comprar y a cuánto sale

La colección entera lleva impreso el lema de la visita, Alzad la mirada, tomado del Evangelio de Juan (4,35), y está inspirada en la imagen y la identidad visual del Viaje Apostólico, así como en frases del magisterio de León XIV durante su primer año de pontificado. El catálogo incluye un total de 36 artículos, con precios que oscilan entre 1,95 y 16,95 euros.

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En el tramo más económico se sitúan las pulseras de silicona o tela y los banderines con el lema y la imagen del Papa. En la franja intermedia aparecen llaveros, imanes, pai-pai, tazas en distintos diseños con frases del Pontífice como "La amistad puede cambiar el mundo" o "La paz comienza con la forma en que miramos a los demás", gorras y abanicos. A partir de los diez euros se encuentran las tote bags, los rosarios y la botella de metal, que con sus 16,95 euros ocupa el extremo superior del catálogo. También se han diseñado packs que agrupan varios productos y pueden alcanzar los 42,70 euros.

Hay un artículo que escapa a la distribución general: la pulsera luminosa, uno de los objetos más llamativos de la colección, estará disponible exclusivamente en los centros de Madrid, debido a sus características específicas de producto. Quien quiera llevarla desde Barcelona, Las Palmas o Tenerife tendrá que recurrir a la tienda online.

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Dónde comprar este merchandising oficial

La venta comenzó el 18 de mayo de 2026 a través de dos canales digitales: la tienda online de El Corte Inglés y la web oficial del evento, conelpapa.es. A partir del 29 de mayo se sumó la venta física en veinte centros de El Corte Inglés distribuidos por seis ciudades españolas.

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En Madrid, los puntos de venta son diez: Preciados-Callao, Castellana, Goya, Princesa, Campo de las Naciones, Sanchinarro, Pozuelo, Valderas, El Bercial y Alcalá de Henares. En Barcelona: Plaza Cataluña, Can Dragó y Diagonal. El catálogo llega también a centros de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Pamplona.

Desde la organización del viaje se insiste en que esta es la única vía oficial de adquisición de los productos, advirtiendo de posibles imitaciones no autorizadas que circulen al margen de estos canales.

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Los decenarios artesanales

Al margen del catálogo de fabricación industrial, hay una línea de producto que convierte la compra en algo más cercano al acto nacido de la devoción que al souvenir convencional. Gracias a la colaboración con la Fundación Contemplare, dedicada al sostenimiento de la vida consagrada, la colección oficial incluye también decenarios artesanales elaborados con cuentas de madera por monjas de siete monasterios de clausura de España.

Las comunidades que participan son las Carmelitas Descalzas de Montemar, las Carmelitas Descalzas de Zarautz, las Agustinas de la Conversión de Sotillo de la Adrada, las Comendadoras del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, las Dominicas de Olmedo, las Cistercienses de Casarrubios del Monte y las Carmelitas Descalzas de Torrelavega. La organización lo describe como una manera de "poner en valor el trabajo silencioso y la vida contemplativa de los conventos españoles", de tal forma que la visita del Pontífice funcione también como canal de visibilidad para unas comunidades cuya principal fuente de ingresos es, precisamente, la venta de sus elaboraciones manuales.

El destino del dinero recaudado

Ni un solo euro de los que se generen con la venta del merchandising irá a beneficios de El Corte Inglés ni de ninguna otra empresa. La organización del viaje ha confirmado que "todos los beneficios obtenidos con la venta del merchandising se destinarán íntegramente a sufragar los gastos del viaje", convirtiéndolo en una de las vías de financiación privada del presupuesto organizativo de al menos 15 millones de euros que la Conferencia Episcopal Española ha confirmado para el evento.

La iniciativa, señala la organización, tiene el objetivo de "ofrecer a todas las personas una forma concreta de participar en la preparación de la visita del Papa León XIV a España, al tiempo que colaboran en su sostenimiento". Dicho de otra manera: comprar la taza del Papa no es solo llevarse un recuerdo. Es también pagar una pequeña parte de los costes de que el Papa haya llegado hasta aquí.