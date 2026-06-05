Un incendio de grandes dimensiones quema la nave de Honda en Santa Perpètua, en Barcelona

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Un incendio de grandes dimensiones ha afectado este viernes a una nave de la compañía Honda situada en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), obligando a desalojar a todos los trabajadores de las instalaciones. Por el momento, no se han registrado heridos.

Una gran columna de humo visible desde varios municipios

El fuego se ha declarado poco antes de las 15:00 horas en una nave dedicada a la automoción ubicada en el polígono industrial Torre del Rector, muy cerca de la autopista AP-7.

Las llamas han generado una impresionante columna de humo, visible desde diversas localidades cercanas. Como medida preventiva, los Bombers de la Generalitat han evacuado también a los trabajadores de las naves próximas a la instalación afectada. En las labores de extinción participan 27 dotaciones de bomberos, que trabajan para controlar el incendio.

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Según han informado los servicios de emergencia, la totalidad del interior de la nave y la cubierta del edificio se encuentran afectados por el fuego. Debido a la intensidad de las llamas, los bomberos están llevando a cabo las tareas de extinción desde el exterior de la instalación.

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Recomendaciones a la población

Ante la magnitud del incendio, Protección Civil de la Generalitat ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a la zona afectada. Asimismo, recomienda a los vecinos que puedan verse afectados por el humo que cierren puertas y ventanas y eviten realizar actividades al aire libre.

Como consecuencia del incendio, el Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda ha activado en fase de alerta su Documento Único de Protección Civil Municipal (DUPROCIM), que integra los distintos planes de actuación ante emergencias y riesgos en el municipio.