Los reyes y sus hijas se han colocado a su izquierda para esperar el inicio de la ceremonia religiosa antes de que llegase el Papa

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice ya descansa en la Nunciatura tras la masiva misa en Cibeles

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La familia real ha aparecido poco antes de las 10:00 horas de la mañana para saludar al papa León XIV antes de que comenzase la misa y ver cómo firma el libro de honor de Madrid. Según informa 'Semana', lo más significativo ha sido el gesto que el rey Felipe VI ha tenido con la princesa Leonor.

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León XIV iba a firmar el documento cuando el rey se ha colocado a su lado. Al ver que la princesa Leonor no le seguía, tanto él como la reina Letizia la han alertado para que se colocase al lado de su progenitor. En cuestión de segundos, la heredera al trono -que pensaba que primero iba su madre- se ha puesto donde debía y la situación ha seguido con total normalidad.

El pequeño despiste de la infanta Sofía y la princesa Leonor antes de la misa

Antes de que el pontífice llegase al altar, los reyes y sus hijas se han colocado a su izquierda para esperar el inicio de la ceremonia religiosa. Cuando ha llegado el momento de sentarse, el monarca y la reina Letizia lo han hecho rápidamente. Pero la princesa Leonor y la infanta Sofía estaban mirando a otro lado y no se han dado cuenta y sus padres les han avisado rápidamente para que tomaran asiento.

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El papa León XIV ha tomado la palabra en una jornada a la que han asistido más de un millón de personas. Tanto sus majestades como sus hijas han seguido muy de cerca los movimientos del pontífice y el desarrollo de la misa del Corpus Christi.

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La infanta Sofía y la princesa Leonor han podido acercarse para conocer a una de las niñas que han hablado después en el altar. Doña Letizia, a diferencia del monarca y sus hijas, ha sacado a relucir su instinto maternal y ha hablado, de una forma cercana y amigable, con las pequeñas.

Los estilos escogidos por la Casa Real

La reina Letizia ha hecho uso del privilegio del blanco para esta segunda jornada con un impecable estilo formado por un diseño blanco marfil de dos piezas. La parte superior ha estado compuesta por mangas cortas estructuradas, cuello redondo cerrado, sutil cinturón y solapas. En la parte inferior ha elegido una falda de corte midi evasé con caída ligera, lo que le ha permitido movimiento al andar.

La infanta Sofía y la princesa Leonor han optado por dejar el negro a un lado y han apostado por los tonos pastel, unos colores perfectos para la jornada donde el calor también ha sido uno de los protagonistas. La heredera al trono ha elegido un vestido de largo midi y escote barco envolvente de azul pastel. Un look idóneo para caminar con facilidad con un estilo muy juvenil.

La infanta Sofía, en cambio, ha llevado un traje sastre en color verde agua tras apostar por un estilo propio. Este ha estado compuesto por dos piezas: una chaqueta con corte fluido, cuello sastre clásico, manga larga y cierre de botonadura simple; y un pantalón de talle alto y ligeramente ancho, conocido como ‘wide leg’, con caída impecable.