Carolina Marín ha lamentado que nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito

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Las atletas y campeonas olímpicas Teresa Perales y Carolina Marín han afirmado ante el papa León XIV, conocido por ser un amante del deporte y que practica habitualmente tenis, que "el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz", en el evento celebrado en el Movistar Arena de Madrid con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte.

En el encuentro 'Tejer Redes" y después de escuchar al actor Antonio Banderas y otros testimonios, la dos campeonas ha salido al escenario a defender los valores del deporte cuando se vive con integridad.

"El deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida", resalta Carolina Marín

La campeona de bádminton Carolina Marín ha explicado que "el deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida" y ha lamentado que "nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords".

"Frente a esa presión, los deportistas queremos defender hoy la alegría limpia de jugar por el placer de jugar; esa ilusión que teníamos de niños y que nos recuerda que lo más importante en cualquier pista debe ser siempre la persona", ha añadido Marín, conocida por su gran tenacidad después de las varias graves lesiones que ha sufrido en su carrera.

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Teresa Perales: "La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos"

Por su parte la nadadora Perales, Premio Princesa de Asturias del Deporte en 2021 y ganadora de 28 medallas en los Juegos Paralímpicos, ha defendido que "caer no es el final del camino" y que "aceptar nuestra fragilidad y nuestros momentos difíciles no nos hace débiles, nos hace humanos". "La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás", ha explicado la campeona paralímpica.

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Carolina Marín también ha aportado que "competir no significa destruir al rival". "El adversario no es un enemigo; es un compañero de viaje indispensable que, al dar lo mejor de sí, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro", ha dicho la deportista.

Un tema en el que ha abundado Perales al señalar que el deporte "exige la humildad en el éxito". Ha añadido que cuando se llega a lo más alto del podio "es muy fácil caer en el egocentrismo y olvidar que nadie llega solo" y por eso ha insistido en que la humildad enseña "a mirar al rival a los ojos con gratitud, reconociendo que su esfuerzo también da valor a nuestras propias victorias".

Marín, que tras sus palabras ha regalado a León XIV una raqueta, ha agradecido a León XIV su ejemplo de "que el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz". Y ambas han finalizado con un deseo al papa estadounidense: "Buen partido en la vida".