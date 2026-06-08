Los diputados de diferentes signos políticos aprueban las palabras del papa y pausan la crispación por un día

La visita del papa León XIV a España, en directo | el pontífice almuerza con obispos en Nunciatura y de nuevo es aclamado a su entrada

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El patio del Congreso ha acogido la digestión política del discurso papal. Todos aplaudieron el discurso del papa en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el pontífice habló de lo dañino de la "confrontación política", del aborto, de la inmigración, temas por los que los líderes de los partidos se pelean en cada sesión en la cámara baja. Ninguno se doy por aludido y todos aprobaron las palabras de León XIV.

El portavoz del PP, Borja Sémper, fue el que mejor definió esta armonía y reconocimiento con el discurso papal: "Cada cual puede sacar de las palabras del papa las lecturas que le interesen".

La ministra de Defensa, Margarita Robles era una de las que se mostraba absolutamente identificada con el discurso del papa. "Comparto plenamente lo que ha dicho sobre la paz la dignidad humana y la convivencia;

No era la única, porque detrás de los aplausos a las palabras conciliadoras de Prevost, cada representante político ha adaptado a su gusto e ideología y a sus posiciones. El Gobierno se ve alineado, compartiendo las grandes prioridades. Así lo expresó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que subrayaba esta sintonía en "los dos grandes debates, la defensa de la paz, la defensa del Derecho Internacional y la defensa de la dignidad humana", presentes en el discurso del papa y que es "absolutamente coherente con el Gobierno de España".

La ministra de Igualdad, parecía menos convencida por las críticas de León XIV al aborto y la eutanasia. Ana Redondo, ha mostrado su desacuerdo: "No lo compartimos, la libertad de las mujeres debe ser completa sobre nosotras y nuestro cuerpo".

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Feijóo comparte todo lo que dijo el papa "de la A a la Z"

Alberto Nuñez Feijóo, que ha apoyado el principio de prioridad nacional impulsado por Vox, tampoco ve ninguna disonancia sobre esto y las palabras del papa sobre enfrentar el "drama migratorio" con respuestas humanas y responsables. El líder del PP ha explicado que "lo comparte todo, de la A a la Z.

Santiago Abascal, líder del partido, junta la palabra inmigrante con delincuencia y criminalidad, también ha sido amable con el discurso del papa, a pesar de que llamó "a la dignidad" de estas personas con "una acogida respetuosa que ofrezca posibilidades reales de integración" "Todos sabemos distinguir la política de los discursos y la política práctica y sobre evitar la crispación política.

El líder de Vox, fue claro y advirtió que "todos sabemos distinguir la política de los discursos y la política práctica", pero olvidó lo de evitar la crispación política para a renglón seguido que "nos gobierna una mafia".