Se activarán 5.600 agentes de los Mossos y 600 de la Guardia Urbana de Barcelona

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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BarcelonaLa visita del Papa contará "con uno de los mayores dispositivos desplegados en Cataluña", según la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon. Unos 5.600 efectivos de diversas unidades de Mossos d'Esquadra y otros 500 de la Guardia Urbana de Barcelona se activarán para asegurar una "seguridad integral" durante la estancia de León XIV. Para la consellera, "la prioridad del dispositivo es doble: garantizar la máxima seguridad con una mínima afectación posible al conjunto de la ciudadanía y que todos puedan vivir este momento histórico excepcional con tranquilidad y seguridad".

El operativo prevé ocho líneas de actuación prioritarias para la policía catalana: la protección de personalidades, como el Pontífice, políticos y representantes institucionales; la seguridad en los actos multitudinarios; la gestión de la movilidad; el control del espacio aéreo; inteligencia y análisis de riesgos; sistemas de acreditación para los actos previstos; la comunicación con la ciudadanía, y la ciberseguridad y tecnologías.

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Desde el 8 de junio hasta que León XIV abandone Cataluña, los Mossos d'Esquadra habilitarán un centro de coordinación en el Complex Central Egara que estará activo "las 24 horas", y que integrará a Policía Nacional, Guardia Civil, Casa Real y Presidencia, así como la Policía Vaticana. Será desde ese punto donde se tomarán las decisiones a nivel operativo para realizar un seguimiento de posibles incidencias que puedan suceder durante la visita del Papa a Barcelona, pero también a Montserrat y al Centro Penitenciario Brians 1 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).

En total, los Mossos prevén desplegar a efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y orden público (Arro y Brimo); el área de Trànsit, para regular la movilidad en carreteras; el Grup Especial d'Intervenció (GEI); el área aérea, para neutralizar cualquier vuelo no autorizado, así como las unidades caninas, el TEDAX y agentes de subsuelo. Los agentes estarán presentes en los escenarios principales donde se celebrarán los actos oficiales. En esos puntos se llevarán a cabo diversos perímetros de seguridad con "círculos" que controlarán el acceso de personas acreditadas para los actos oficiales, con controles y registros.

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Recorrido en papamóvil

El papa León XIV se trasladará en papamóvil en tres puntos: Sagrada Familia, Montserrat y el Estadio Olímpico. El miércoles 10 de junio partirá de la calle Rosselló camino a la Sagrada Familia de Barcelona, donde encabezará a partir de las 19 horas la misa y acto de bendición de la Torre de Jesucristo. Este recorrido, que durará unos 15 minutos, irá desde el cruce de la calle Rosselló con la Diagonal hasta la confluencia de las calles Rosselló y Sardenya. El Ayuntamiento de Barcelona contempla que el distrito del Eixample sea uno de los ámbitos con un mayor impacto durante la visita del Papa, por lo que a partir de las 7 horas del día 10 se desplegará un amplio perímetro de seguridad con restricciones de circulación y aparcamiento. Está previsto que se refuerce el servicio de metro y autobús para facilitar los desplazamientos en la ciudad.

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Los otros dos momentos en los que usará el papamóvil serán el día 9: a su llegada a la Abadía de Montserrat, recorriendo la distancia entre la estación de autobuses y la plaza que da acceso al monasterio, y en el acto de plegaria del Estadio Olímpico, donde el Papa dará una vuelta por el interior para acercarse a los asistentes. El resto de desplazamientos del Santo Padre durante su visita a Cataluña se realizarán en un vehículo estándar cerrado, con las medidas de seguridad habituales para sus visitas pastorales.

Pantallas gigantes

Para seguir el recorrido del Pontífice, el Ayuntamiento de Barcelona instalará dos pantallas, una en el Arc de Triomf y otra en la plaza de les Glòries, frente al Disseny Hub Barcelona, que se sumarán a la instalación de monitores en las inmediaciones de la Sagrada Familia.