Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 19:59h.

"A su marido no lo conozco de nada, solo sé su nombre...", asegura la mujer en 'El tiempo justo'

Paloma, hija de Marisa Porcel (de Pepa y Avelino), a juicio por okupar un chalet de lujo: "Le está chantajeando al propietario pidiéndole 300.000 euros"

Compartir







Encarni es una mujer de Baena (Córdoba) y denuncia que su vecina no para de acosarla, porque esta última está convencida -y la amenaza de muerte- de que tiene una relación sentimental con su marido.

Pues bien, ahora Encarni pide justicia después de más de cinco denuncias. Ha acudido al Ayuntamiento, pero el sinvivir por los celos de su vecina persigue, como hemos podido comprobar en pleno directo ante la entrevista que le ha hecho 'El tiempo justo' este martes a la mujer cordobesa, totalmente harta y al límite con esta situación.

El origen está en una cuenta falsa en la cual se dice que le han visto a ella en un supermercado con su marido: "Me da miedo, estamos atemorizados mis hijos y yo y ya no podemos más con esta situación". Y es que todo, según ella, es mentira: "Su propio marido se lo ha dicho... son paraonias de ella. Lo único que pido es que se haga justicia. Quiero vivir paz mental y tranquilidad".

"De cinco denuncias, dos me las han archivado"

Cabe destacar que Encarni ha pedido una orden de alejamiento, pero "no le hacen caso": "A la Guardia Civil y a todos... de cinco denuncias, dos de ellas ya me las han archivado". "Un día entró a mi casa diciéndome que era yo y la dije que era una cuenta falsa", subraya, reaccionando así a unas imágenes que hemos podido ver en 'El tiempo justo' y en donde esta aparece sangrando. Además, sus hijas no quieren ir al colegio "por miedo": "Me dicen que no quieren por si me pasa algo...".