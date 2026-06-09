Pedro Jiménez 09 JUN 2026 - 19:18h.

La hija de José Ortega Cano habla sin tapujos de los errores que, según ella, ha cometido después del fallecimiento de su madre

Amador Mohedano recuerda a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte y Gloria Camila se pronuncia sobre sus palabras: "Es algo que intento evitar"

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Hace nada tuvo lugar el 20 aniversario de la muerte de la mítica Rocío Jurado, algo que ha tenido muy presente Gloria Camila y así nos lo ha dejado ver en los últimos días en el plató de 'El tiempo justo'. Además, Amador Moheado, hermano mayor de la icónica actriz española, ha recordado este fallecimiento a través de unas palabras, algo ante lo que también se pronunció la hija de José Ortega Cano y sobre lo que se ha vuelto a pronunciar este martes, haciendo balance de la familia "que le ha tocado" y autocrítica sobre si ha cometido algún error o no a raíz de la muerte de su madre, Rocío Jurado.

En primer lugar, Gloria Camila ha señalado tajante que si su madre "estuviera delante, ninguno se hubiese atrevido a hacer de las tantas cosas que se han hecho después ni se hubiesen dicho o se hubiera hablado de ciertas cosas. Mi madre tenía claro que la familia que le hubiera tocado nunca la hubiese tirado por tierra. Esto no hubiera pasado".

Por otro lado, Gloria Camila ha dejado que ella "nunca ha discutido por el testamento": "Lo que me tocó me tocó. Lo último que me ha preocupado es lo que me tocó". Además, Gloria Camila ha señalado qué le parece que ella no sea "heredera universal" (lo es Rocío Carrasco, hija mayor de Rocío Jurado): "Los términos se confunden, pero yo no me he peleado por eso".

Gloria Camila revela si cree haber cometido algún error

Posteriormente, César, presentador de 'El tiempo justo', le ha preguntado a Gloria Camila si hay alguna cosa en la que ha hecho autocrítica o algo que no debería de haber hecho "visto desde la distancia": "Obviamente he cometido errores o habré dicho cosas que tendría que haberme callado. Pero creo que soy una de las pocas que de verdad ha seguido lo que es familia unida, intentar perdonar a cada uno de los actos que han hecho, hablar con cada uno... pero lejos de alejarme, he intentado entender o seguir la relación familiar. Nunca me he metido en líos ni en jaleos, estando con mi padre y mis hermanos, que son los que más me importan ahora".