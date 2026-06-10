El 'timo del asfalto' no es un invento reciente, pero ahora la Guardia Civil ha extendido la alerta a todo el territorio nacional

No caigas al “relay attack”: la Policía advierte del nuevo método de robo que te puede hacer perder miles de euros

Compartir







Llegan sin cita. Se bajan de una furgoneta con ropa de trabajo y convencen con una lógica que suena razonable: les ha sobrado material de una obra cercana y pueden asfaltar la entrada, un camino o el aparcamiento a un precio muy por debajo de lo que costaría habitualmente. La oferta tiene una fecha de caducidad de cinco minutos. Esa es la trampa.

La Guardia Civil lleva semanas alertando a través de sus canales oficiales sobre esta estafa, conocida como el 'timo del asfalto', que ha comenzado a extenderse por España tras hacer rondas en varios países europeos. La Guardia Civil detectó el primer foco documentado de esta oleada en la provincia de Zaragoza en abril de 2026, y desde entonces ha extendido la alerta a comunidades de vecinos, propietarios de chalés, fincas y pequeños negocios en toda la geografía española.

Cómo funciona el engaño

El modus operandi es siempre el mismo, con pequeñas variaciones en los detalles. Los estafadores se presentan en grupo ofreciendo trabajos de asfaltado, pavimentación o reparación de superficies a un precio muy reducido. Se ganan la confianza de sus víctimas argumentando que disponen de material sobrante de una obra cercana que acaban de realizar y que, para no desperdiciarlo, pueden llevar a cabo el trabajo rápido y a bajo coste.

Lo que hace especialmente eficaz este engaño no es la calidad del argumento, sino la presión que lo acompaña. Los autores presionan a la víctima para aceptar la oferta en ese momento, ya que, según ellos, se trata de una oferta única y limitada en el tiempo. Una vez aceptado el servicio, pueden darse varias situaciones. Puede ocurrir que la víctima pague un adelanto del precio y los autores desaparezcan de inmediato, o que se efectúe el trabajo contratado pero con resultados pésimos por la calidad del producto o quede inacabada la obra tras recibir el dinero pactado. Es posible incluso que los estafadores inflen el presupuesto a posteriori ejerciendo presión psicológica o incluso con intimidación explícita.

PUEDE INTERESARTE El método LAP salva de estafas: la Policía explica cómo no caer en la trampa de los números desconocidos

El detalle que muchos no esperan

Uno de los elementos más sofisticados de esta estafa es que incluye documentación falsificada para aparentar legitimidad. Los datos obrantes en la factura presentada por el timador, una vez analizados, relativos a la dirección fiscal y a los datos de la entidad jurídica, resultan ser datos falsos cuya finalidad no es otra que la de llevar a engaño mediante la apariencia de empresario dedicado al sector de la construcción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La documentación fraudulenta presentada por estos grupos incluye nombres comerciales inventados, números de identificación fiscal inexistentes y direcciones ficticias. Las víctimas que intentan contactar con la supuesta empresa después de detectar problemas se encuentran con teléfonos desconectados y direcciones inexistentes, quedando completamente desprotegidas y sin posibilidad de reclamar la devolución de su dinero.

Un matiz clave que señala la Guardia Civil es que todo se acuerda solo de palabra. Los estafadores evitan a toda costa entregar un presupuesto escrito o firmar cualquier contrato. Sin papel, la víctima queda completamente desprotegida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A quién va dirigida la estafa

Este tipo de engaño se dirige principalmente a propietarios de viviendas unifamiliares, presidentes de comunidades de vecinos, propietarios de pequeños comercios con zonas de aparcamiento o acceso y administradores de naves industriales. Los estafadores estudian previamente las zonas donde actúan, identificando propiedades con caminos de acceso, entradas o aparcamientos que puedan necesitar reparaciones o mejoras.

El perfil de víctima más frecuente suele ser una persona mayor que vive sola o una pareja que gestiona un pequeño negocio. La presión temporal les impide consultar con nadie ni comparar precios.

Eso sí, el 'timo del asfalto' no es un invento reciente. Hace cinco años los Mossos d'Esquadra detectaron la presencia de un grupo criminal en varias comarcas de Gerona que se dedicaron a estafar a empresarios ofreciéndoles asfaltar terrenos a precios muy bajos. Los integrantes no suelen tener domicilio fijo, se alojan en lugares de paso y se desplazan de una a otra parte para llevar a cabo los engaños.

La Guardia Civil ha sintetizado su protocolo en cuatro reglas. En palabras de la agente que aparece en el vídeo oficial difundido en redes: "Desconfía de ofertas inesperadas, no tomes decisiones con prisas, nunca pagues por adelantado y verifica que se trata de una empresa legal antes de contratar los servicios. Y si has sido víctima de esta estafa, comunícalo a la Guardia Civil y denuncia."

La Guardia Civil recomienda verificar que la empresa existe en el Registro Mercantil, exigir siempre un presupuesto por escrito y nunca pagar en efectivo ni por adelantado. Si el supuesto operario se niega a entregar documentación o insiste en cobrar antes de comenzar, hay que cerrar la puerta y llamar al 062.