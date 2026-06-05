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La Comisión Europea quiere más impuestos al consumo dentro de uno de los motores de la economía española: los restaurantes y los hoteles, algo que desde nuestro país han dejado claro que sería "catastrófico" para estos negocios.

Esta es una de las recomendaciones que aparece en el informe del Semestre Europeo de Bruselas, en el que el organismo evalúa de forma periódica las políticas económicas y sociales de cada uno de los países miembros.

Para consultar qué consecuencias tendría esta subida en el IVA de la hostelería, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio Aparicio, vicepresidente de hostelería en España.

"Vamos a pagar más impuestos y además va a afectar a nuestro estilo de vida. Esta recomendación nace de una visión que es estrictamente contable y no debemos olvidar que España tiene este IVA reducido es un derecho que tiene España desde 1986 para compensar otros sacrificios. Debemos seguir defendiendo este derecho", ha comenzado explicando.

Antonio Aparicio, vicepresidente de hostelería en España: "Significaría que tendríamos que renunciar a nuestro estilo de vida que es lo que nos hace diferentes"

Esta subida solo tiene dos maneras de trasladarse, o bien es asumida por los empresarios, que obviamente no pueden, o se trasladada a los precios cuando las familias españolas están bajando su consumo. Lo que pasará es que habrá cierres en cadena y tendremos menos posibilidades de consumo para todas las familias españolas, lo que significaría que tendríamos que renunciar a nuestro estilo de vida que es lo que nos hace diferentes", ha sentenciado.