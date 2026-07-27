Metereólogos alertan de la formación de un nuevo domo de calor sobre España en las próximas horas, con temperaturas muy altas que podrían superar los 40 ºC durante varias jornadas

La llegada de aire muy cálido y polvo sahariano volverá a favorecer episodios de calor muy intenso, aunque también se esperan chubascos aislados

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Las altas temperaturas han dado una tregua durante todo este fin de semana poniendo punto y final a la tercera ola de calor del verano, un alivio térmico que desaparecerá el próximo martes, para cuando se prevé un ascenso de las temperaturas en buena parte del país. Desde el miércoles y, al menos, hasta el domingo, España afrontará la cuarta ola de calor de este verano, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Meteored habla así de la formación de un nuevo domo de calor sobre España en las próximas horas, que dará lugar a un nuevo episodio de temperaturas muy altas que podrían superar los 40 ºC durante varias jornadas, con máximas de hasta 44 ºC en algunas zonas del país.

Las temperaturas subirán de forma generalizada durante los próximos días en la Península y Baleares, con valores elevados en buena parte del territorio, según el análisis de Samuel Biener, climatólogo de Meteored España. Durante la jornada del martes, Andalucía, Aragón, Castilla La-Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco podrían estar en aviso naranja por calor.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet ha avisado de que "el calor y la sequedad" harán que se dispare el peligro de incendios forestales a valores muy altos o extremos en casi todo el país, una situación que se mantendrá o incluso irá a peor en los días siguientes.

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España se enfrentará a la cuarta ola de calor del verano

Esta situación atmosférica volverá a favorecer un episodio de calor extremo, con altas presiones sobre España y la llegada de aire muy cálido y polvo sahariano, explican desde Meteored.

Para el martes, el viento del sureste favorecerá un fuerte ascenso térmico, con temperaturas que podrían superar los 37 ºC en Bilbao. El calor será sofocante en el Mediterráneo y el sur, donde también volverán las noches tropicales, informa Meteored.

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En zonas del Pirineo, el valle del Ebro, las depresiones del noreste y el centro-este de Castilla y León, las temperaturas podrían situarse más de 4 grados por encima de la media, aunque en la provincia de Cádiz se mantendría activo un aviso amarillo por viento y fenómenos costeros.

Se esperan chubascos aislados en zonas del interior peninsular, mientras que en Canarias también predominará el tiempo estable, aunque podrían producirse lluvias. Las temperaturas subirán y podrían alcanzar los 40 ºC en algunas zonas del archipiélago, según Meteored.

El miércoles será otra jornada sin precipitaciones, salvo alguna posible tormenta aislada en zonas de montaña del interior oriental peninsular. Las temperaturas continuarán en ascenso en el centro y este peninsular y en las Islas Baleares. Incluso se alcanzarán entre 38-40 grados en el Cantábrico oriental, y más de 40 grados en el valle del Ebro y en zonas del centro y sur peninsular.

El viernes y el domingo serán los días más calurosos, con máximas de hasta 44 ºC en Córdoba y alrededor de 42 ºC en Toledo, Zaragoza y Ciudad Real, aunque el polvo sahariano y la nubosidad podrían frenar ligeramente este ascenso térmico.