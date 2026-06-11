José Rocamora 11 JUN 2026 - 15:46h.

El papa ha visitado el puerto de Arguineguín donde ha recordado las miles de personas que mueren tratando emigrar

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice llega a las puertas del Teatro Pérez Galdós de Gran Canaria ante la emoción de miles de fieles

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Las muertes en el mar son la tragedia cotidiana que viven miles de personas que tratan de llegar a España en pateras y otras embarcaciones. En lo que va de año han llegado más de 3.000 inmigrantes a Canarias, a través de la ruta más peligrosas y con más mortalidad. El periodista José Rocamora lo explica con datos.

El papa León XIV ha puesto el foco en la inmigración y en el tratamiento que le damos. Este es, precisamente, uno de los problemas que más vive nuestro país al tener un extenso territorio costero en medio de las rutas migratorias que parten de África. Este "drama migratorio", como lo llamó el pontífice en su discurso ante los diputados en el Congreso se está utilizando como arma política

Es la ruta atlántica este año ya ha dejado más de 600 muertes o desapariciones en el mar, según las ONG. Un trayecto, que desde Mauritania o Senegal, supera los 1.000 kilómetros, a bordo de un cayuco u otra embarcación precaria, cargada a rebosar de personas y a través del océano, donde tendrá que soportar el oleaje, las corrientes y las temperaturas.

El papa señala a los políticos que usan el "drama migratorio" como arma

El papa ha apuntado a la mala gestión de los políticos, que están usando la tragedia para dividir a la sociedad en detrimento de la dignidad de las personas. Así lo demuestran los acuerdos autonómicos entre Vox y el PP que han abrazado los postulados de la extrema derecha incluyendo en sus programas de Gobierno autonómico la llamada prioridad prioridad nacional. El Partido Popular prefiere rebajar el tono y centrarlo en el arraigo, pero la polémica está servida.

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PSOE y SUMAR han apostado por una regulación extraordinaria para los más de medio millón de migrantes, que ya vivían en España ofreciendo la posibilidad de integración a través del trabajo y la recuperación de esa dignidad en la que ha insistido el papa en sus discursos, durante su visita a nuestro país.

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En otra línea, bastante alejada de la Unión Europea, que prefiere 'exportar' a los migrantes y trasladarlos a terceros países. Este viernes entra en vigor el pacto migratorio que hace más restrictivas la entrada de extranjeros a los países que conforman los 27 y prevé, por ejemplo, centros de retorno fuera de la Unión.

Las nuevas normas prevén la creación de centros de retorno fuera de la UE, amplían la detención hasta dos años, duplican las prohibiciones de entrada y eliminan el efecto suspensivo automático de los recursos. Más de 250 organizaciones de la sociedad civil han denunciado que la medida legitima las "prisiones extraterritoriales" y la detención de menores.