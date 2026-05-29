Zoe Armenteros 29 MAY 2026 - 10:40h.

EEUU se jacta de las "abducciones", como llama a las violentas detenciones del ICE a inmigrantes sin documentos

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El Gobierno de Trump pone una nueva etiqueta a los inmigrantes: aliens, así llama en una página, dentro de la web de la Casa Blanca, a los extranjeros sin documentos, que pasan a ser extraterrestres "que caminan entre nosotros", "compran en nuestras tiendas", "llevan una vida aparentemente normal", pero "no pertenecen a este país. El discurso que se lee en letras verdes, que por momentos, recuerda la estética de algunas serie como Expedientes X, no es ciencia ficción, sino la política migratoria de Estados Unidos.

La Casa Blanca aprovechando la polisemia de la palabra 'alien' en inglés, que a todos nos remite al monstruo de la película de James Cameron, nombra a los inmigrantes que han vivido en "nuestros barrios" y "han interactuado con nosotros en nuestra vida diaria" y que "durante 60 años, el gobierno de EE. UU. ha mantenido en secreto celosamente guardado".

"Los aliens han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal". Con "una sola excepción: no pertenecen a este país".

En su intento por camuflar las polémicas actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el que han muerto dos ciudadanos estadounidense, habla del éxito de las "abducciones" ejecutadas por las autoridades de Estados Unidos.

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Esta vez la administración de Donald Trump cambia los adjetivos con los que define a los extranjeros sin residencia legal en Estados Unidos y en vez de llamarlos asesinos, narcotraficantes, drogadictos, violadores, criminales letales y personas peligrosas para llamarle aliens.

EEUU se jacta de las "abducciones", como llama a las violentas detenciones del ICE

En el texto, el Gobierno estadounidense se jacta de las "abducciones" realizadas en Minnesota, uno de los estados más marcados por las redadas del ICE y donde los agentes de inmigración mataron a Renée Good y a Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses.

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Un mapa interactivo exalta todos las detenciones en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero en Minnesota, Minneapolis y Saint Paul --conocidas como 'Ciudades Gemelas'--, los arrestos de migrantes superan las 3.500 desde enero de 2025 del total de 3.130.000.

Pero a estas detenciones, la mayoría acompañadas de violentas actuaciones del ICE, la administración de Trump les llama "encuentros" y apela a la población a no alarmarse porque "el extraterrestre está en buenas manos". "Nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen".

Además insta a la delación y habilita un botón rojo que enlaza directamente a la web del ICE y así los ciudadanos estadounidenses pueden "denunciar" sin avistan "aliens' sospechosos".

Como no podía faltar, Trump aparece como el salvador de la patria: "El primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación", un discurso que refuerza con la firma en los billetes de un dólar, con su cara en la moneda conmemorativa del 250 aniversario de la independencia de EEUU y su omnipresencia fanfarrona.

El resto de los mandatarios que le precedieron no hicieron nada contra los 'aliens', todas estas personas que ponen en marcha la maquinaria productiva de Estados Unidos, aunque este lo mencione la Casa Blanca. Para Trump "los "innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios" sabían que "millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad", pero no quisieron "optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión", en lugar de "proteger a los ciudadanos estadounidenses".