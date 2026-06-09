La prioridad nacional es convertida por Mañueco en asignación justa de los recursos públicos

Las elecciones en Castilla y León, en clave nacional: El PP se refuerza, Vox no cumple las expectativas y el PSOE sale de la dinámica negativa

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Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido presidente de Castilla y León al recibir el apoyo de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox gracias al acuerdo de gobierno alcanzado entre las dos formaciones que incluye, entre otras medidas, el principio de 'prioridad nacional' que exigía la formación de Santiago Abascal.

Tras más de seis horas de debate en las Cortes de Castilla y León, la votación ha transcurrido según lo previsto y sin contratiempos, con los votos contrarios a la investidura emitidos por los procuradores de la oposición: PSOE (30), UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1), sin que se hayan registrado abstenciones.

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Prioridad nacional convertida en asignación justa de los recursos públicos

“Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable”, ha sostenido Mañueco, apelando a “acatar escrupulosamente las leyes” y prescindir de “demagogias interesadas” ante “algo fácil de entender”.

El presidente ha destacado que “hemos ganado más de 47.000 habitantes desde el principio de la pasada legislatura debido sobre todo al aumento de la inmigración” y ha reprochado al Ejecutivo central, del PSOE con Sumar, “las políticas fracasadas en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición”. Mañueco ha arrogado al Gobierno central que la política sea vista como “una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”, “levantar muros” y propiciar una “sociedad pequeña, oscura, miedosa y encerrada” entre “incompetencia, corrupción y mentira”.

“El problema no es el feminismo, los inmigrantes, la Agenda 2030, Europa ni el Pacto verde europeo, los sindicatos, las organizaciones empresariales o las ONG. El problema es la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de oportunidades”, ha dicho Mañueco.

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El PSOE acusa al PP de tragar con la prioridad nacional

El PSOE ha recriminado este martes al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su "acuerdo de sumisión" con Vox tras asumir la 'prioridad nacional' como parte del pacto de gobierno.

No se puede construir el futuro cuestionando los valores universales, la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la igualdad entre ciudadanos", han manifestado. Asimismo niegan aceptar la "política del miedo, la polarización o el enfrentamiento permanente", y destacan la "desaparición" de las consejerías de Igualdad, Vivienda u Ordenación del Territorio.

Finalmente, han situado a los 'populares' como "la mayor red de corrupción conocida en la región", en referencia a la 'trama eólica' o el caso de 'La Perla', y han reprochado que ellos sean quienes "pretenden dar lecciones de regeneración".

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Mañueco, investido por tercera vez

Mañueco ha conseguido los votos necesarios para ser investido por tercera vez como presidente en la primera votación, gracias al acuerdo con Vox, anunciado la pasada semana y marcado por la inclusión del principio de 'prioridad nacional' para el reparto de ayudas sociales y de vivienda.

Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo --el 'popular' fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después--.

Fernández Mañueco ha podido concurrir hoy a una tercera investidura tras someterse a la primera en julio de 2019, cuando fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León por primera vez tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos con el que formó su primer gabinete en coalición.

La ruptura de ese gobierno en diciembre de 2021 y el adelanto electoral a febrero de 2022, tras el que conformó el segundo gobierno que sí llegó a su fin, primero con Vox y luego en solitario, han permitido a Fernández Mañueco volver a concurrir a la investidura ya que no ha superado al plazo límite de los ocho años consecutivos como jefe del Ejecutivo.

En concreto, la disposición adicional primera de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León de noviembre de 2016 estipula que las personas que hayan ostentado durante ocho años la Presidencia de la Junta de Castilla y León o la Presidencia o titularidad de alguna de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León no podrán ser propuestas para su reelección en la misma institución.

De no derogarse la ley del Estatuto del Alto Cargo Fernández Mañueco también podría volver a concurrir a la Presidencia de la Junta con un adelanto muy anticipado de las elecciones que, según establece el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, no podrá convocar comicios antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara --fue el 19 de enero de 2026-- ni durante el primer período de sesiones de la Legislatura.