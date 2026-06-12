La profecía viral que ve a España ganando el Mundial: las sorprendentes coincidencias con 2010

Las sorprendentes coincidencias entre el Mundial de 2010 y el de 2026 alimentan la ilusión de los aficionados

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Arranca el Mundial 2026 y todavía queda por delante un mes lleno de emoción, ilusión y fútbol. Sin embargo, en ‘Vamos a ver’ ya se atreven a pronosticar quién levantará la copa.

María Rosa, vidente, lo tiene claro: “En el destino está que España vuelve a ganar el Mundial. Las profecías son reales. Todo fluye”. Según sus predicciones, la selección española volverá a tocar la gloria y añadirá una nueva estrella a su camiseta.

La teoría se apoya en una serie de sorprendentes coincidencias con el Mundial de 2010, el año en el que España se proclamó campeona del mundo por primera vez. Dieciséis años después, varios acontecimientos parecen repetirse de forma casi idéntica.

Las coincidencias entre el Mundial de 2026 y el de 2010

Si en 2010 Shakira puso banda sonora al torneo con su famoso Waka Waka, este año vuelve a sonar ligada al Mundial. Además, ambos campeonatos comenzaron el mismo día, un 11 de junio, y con el mismo partido inaugural: México y Sudáfrica. Como si fuera poco, España ha quedado encuadrada en el Grupo H, exactamente el mismo grupo que tuvo en Sudáfrica 2010.

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Las coincidencias no terminan ahí. En 2010, la selección arrancó el Mundial como vigente campeona de Europa, una condición que también mantiene en esta edición. Ese mismo año, el Real Madrid se quedó sin conquistar la Champions League y Florentino Pérez apostó por José Mourinho para dirigir al equipo.

Otro dato que llama la atención es la situación física de algunas de sus estrellas. Andrés Iniesta llegó al Mundial de 2010 con problemas físicos, una circunstancia que muchos comparan ahora con la de Lamine Yamal, que también ha generado preocupación por su estado antes del inicio del torneo.