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Parece que la reconciliación entre Kiko Rivera y su hermana Isa Pi está más lejos que nunca. Aunque ambos habían protagonizado un pequeño acercamiento hace solamente unas semanas, parece que la tensión ha vuelto a instalarse entre ellos.

El DJ ha vuelto a lanzar duras declaraciones contra su hermana al ser preguntado por la reacción de la influencer en sus gestos con Fran y Cayetano Rivera, a los que ha asegurado que va a entregar las cabezas de todo de su padre, el fallecido torero Paquirri.

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Isa Pi era preguntada por los pasos que ha dado su hermano con Fran y Cayetano Rivera. "Me parece bien, que haga el bien", respondía sin dar más explicaciones.

Poco después, el hijo mayor de Isabel Pantoja atendía a la prensa para responder a las declaraciones de su hermana. "Mi hermana ni pincha ni corta, es como una cuchara", lanza sin tapujos como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Adriana Dorronsoro: "La relación de Isa con su madre y con su hermano sigue igual"

A través de la colaboradora de 'Vamos a ver' Adriana Dorronsoro, hemos podido saber cuál ha sido la reacción de Isa Pantoja a la comparación que ha hecho su hermano: "No quiere pronunciarse sobre esto y pasa de responder a este tipo de cosas. Lo que sí que sé es que la relación con su madre y con su hermano sigue igual y que , al menos a día de hoy, no ha habido ningún avance para esas reconciliaciones", ha explicado.

Dorronsoro ha continuado: "Conociendo a Isa, creo que no le ha sorprendido nada esta salida de tono de Kiko porque siempre las tiene".