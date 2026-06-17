La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada por parte de la madre de la menor

El agresor recibía más de dieciocho mil mensajes en un periodo de quince días

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La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre de 27 años, con un elevado número de antecedentes previos relacionados con delitos de violencia sobre la mujer, como presunto autor de un delito de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 15 años a través de redes sociales en Cádiz.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada en el Puerto de Santa María, Cádiz, por parte de la madre de la menor, según ha informado este miércoles 17 de junio la Policía Nacional en un comunicado.

El detenido siempre usaba un mismo 'modus operandi'

En la denuncia puesta por la madre de la menor, esta informaba a los agentes que su hija habría conocido a un hombre mayor de edad través de una red social, quien, tras ganarse progresivamente su confianza, logró que le enviara numerosas fotografías y vídeos de contenido sexual. Asimismo, el investigado llegó a amenazar a la menor con difundir dicho material si dejaba de atender sus peticiones.

Las pesquisas desarrolladas permitieron determinar que el detenido actuaba siguiendo un mismo modus operandi: en primer lugar localizaba a menores de edad a través de redes sociales y establecía contacto con ellas mediante conversaciones adaptadas a sus intereses y edad.

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Una vez obtenida su confianza, trataba de continuar las comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea con la finalidad de obtener imágenes y vídeos de contenido sexual, agrega la nota.

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Posteriormente, cuando conseguía los primeros archivos, amenazaba a las víctimas con difundir el material entre su entorno si se negaban a continuar enviándole más contenido.

Más de 18.000 mensajes en 15 días

Las primeras gestiones de investigación permitieron averiguar que el presunto autor podría encontrarse en Tenerife, donde finalmente fue localizado y detenido por agentes de Policía Nacional de la isla.

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Tras su arresto, se llevó a cabo el análisis del contenido de su teléfono móvil, donde se localizó una gran cantidad de imágenes y conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, llegando a alcanzar la suma de más de dieciocho mil mensajes en un periodo de quince días.

Según la Policía Nacional, el estudio del dispositivo permitió atribuir al detenido la presunta autoría en los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a la menor de 15 años.

Dependencia emocional hacia la víctima

La elevada cantidad de mensajes que intercambiaba el presunto autor con la víctima en un espacio de tiempo reducido evidenció el grado de dependencia emocional generada y el control ejercido por el investigado sobre la víctima.

Según se desprende de la investigación, llegó a imponerle pautas sobre su forma de vestir, las personas con quien debía relacionarse y su actividad en redes sociales, exigiéndole en varias ocasiones el bloqueo de muchos de sus amigos.

Tras su detención, el autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.