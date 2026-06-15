Antoni Mateu 15 JUN 2026 - 15:29h.

Hace unos meses se filtraba que Meta estaba preparando una modalidad 'premium' para su aplicación de mensajería; ahora se implementa de forma paulatina

WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de iPhone en 2026, pero se podrá evitar: el sencillo paso que hay que hacer

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Primero fue el lanzamiento de los planes para quitar los anuncios. Después fue el lanzamiento de Instagram Plus, y ahora es WhatsApp Plus la nueva modalidad de pago por suscripción de Meta. No es la primera vez que este servicio es de pago: antes de que fuese comprado por Zuckerberg costaba, aproximadamente, un euro al año.

Donde antes se pagaba por el derecho a enviar mensajes ilimitados durante un año, ahora la suscripción de WhatsApp Plus es de carácter mensual y es opcional. Ahora bien, ¿qué incluye este nuevo plan? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Para quién está disponible?

Pagaremos para tener nuevas ajustes

Las funcionalidades básicas de WhatsApp que están disponibles hasta la fecha van a seguir intactas: no se va a limitar el envío de mensajes o de videollamadas si no pagamos. Lo que sí obtenemos con la nueva modalidad Plus son funciones adicionales -muy similar a la filosofía que Meta ha implementado con Instagram Plus-. No obstante, a diferencia de su aplicación hermana, WhatsApp Plus cuenta con, a penas, seis funciones en su lanzamiento.

El envío de stickers exclusivos, cambiar el icono de la app en el menú del teléfono, cambiar el tema de la aplicación (la apariencia visual), tonos de llamada exclusivos o fijar más números de chats.

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También está una mejor organización de los chats que tenemos abiertos mediante la creación de listas -de acuerdo con lo que ha compartido la propia Meta dentro de la app de WhatsApp-. Más allá de estas herramientas, las cuales la compañía explica que son una "mejora de tu experiencia con los mensajes", no hay mucha más información al respecto de qué es lo que se va a poder hacer si pagamos.

La privacidad va a ser la misma en WhatsApp Plus y en WhatsApp normal

Uno de los reclamos de WhatsApp es el cifrado de los mensajes extremo a extremo: nadie puede leer las conversaciones, ni siquiera la propia Meta. En este sentido, paguemos o no, vamos a seguir manteniendo estas protecciones -las cuales la compañía retiró de Instagram y ahora los mensajes directos que mandemos se pueden usar para el entreno de la IA-.

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Esto es lo que cuesta WhatsApp Plus

El nuevo plan de suscripción de WhatsApp no es anual, sino que es mensual. En España tiene un precio de 2,49 euros al mes, aunque Meta explica que el primer mes es gratis para todos los usuarios.

De cara a la disponibilidad, esta es de despliegue paulatino en Android y en iPhone -y en los modelos en los que es compatible el servicio, tanto en modelos de dispositivos como versiones de sistemas operativos-.

Aunque, en esta ocasión, Meta ha apostado por un ajuste nuevo (y discreto) dentro del apartado de Configuración. Para activar o cancelar la suscripción a WhatsApp Plus tenemos que seguir la ruta WhatsApp > Ajustes > Subscriptions. Desde allí tendremos que seleccionar el desplegable en el que se nos informa de todo lo que vamos a poder obtener con la nueva modalidad.