'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Montse Cespedosa, experta en Hipotecas

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

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Malas noticias para todos. El Banco Central Europeo (BCE) se prepara para aprobar este jueves 11 de junio una subida de tipos de interés de 0,25 puntos, la primera en tres años. Se trata de una medida descontada ya por el 97 % de los expertos financieros que señalan la responsabilidad de la guerra contra Irán en el aumento del precio del petróleo. De confirmarse esta subida, la medida impactará de forma considerable en el bolsillo de los ciudadanos con un encarecimiento de las cuotas hipotecarias, subida de productos básicos, restricciones en la concesión de créditos y moderación en las inversiones empresariales, lo que provocará contracción en el empleo.

Esta subida hará que se acentúe todavía más el problema de la vivienda en nuestro país, uno de los mayores problemas en España.

'La mirada crítica' ha consultado con Montse Cespedosa, experta en Hipotecas, que nos ha confirmado el peor de nuestros presagios.

Montse Cespedosa, experta en Hipoteca: "Por mucho que la gente quiera comprar, cada vez va a haber más problemas para encontrar una financiación"

"Esta subida afectará muchísimo a quienes estén pensando en comprarse una vivienda porque van a volver a subir las hipotecas. En el 2026 vamos a empezar a ver hipotecas fijas al 3% y al 3,25%", ha advertido esta experta en directo

"Esto va a expulsar a miles de familias del acceso a la compraventa. Ya no solo los precios van a subir, es que la financiación lo va a hacer muchísimos más", ha continuado explicando durante su entrevista en el programa.

Además, esto no va a ser algo aislado: "Hay una tendencia alcista. Cada vez va a haber menos hipotecas. Por mucho que la gente quiera comprar, cada vez va a haber más problemas para encontrar una financiación. En la calle se ha frenado el mercado".