Iván Sevilla 23 JUN 2026 - 15:36h.

Tras encenderse el facho principal, los asistentes cogen el fuego de esa hoguera con hachones de palo untados en grasa

Las antorchas se llevan a cada una de las siete piñas que cuelgan de los 52 ramos de sauce que hay en el perímetro de la muralla

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PontevedraLa noche de San Juan más peculiar y más ancestral se vive en el municipio de Cuntis (Pontevedra) de forma muy especial, pues el escenario es un yacimiento prehistórico en el que se realiza un ritual de la suerte.

En esos aspectos se diferencia del resto de rituales que se celebran en las hogueras este 23 de junio bajo la oscuridad del cielo y el calor veraniego. Los asistentes disfrutan de un momento mágico recuperado en 2001.

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Con apoyo del ayuntamiento cuntiense, la Fundación Terra Termal Castrolandín y a la Asociación Amigos dos Castros lleva a cabo el festejo acompañado de música en vivo del grupo folclórico Hai que Roelo.

También se preparan sardinas para cenar y se distribuyen tanto antorchas como cacharela para encender inicialmente una hoguera principal en el centro del llano del castro de Castrolandín.

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Se trata de un antiguo poblado fortificado en la parroquia que le da nombre cuyo origen se remonta a finales de la Edad de Hierro. Fue habitado entre los siglos II a.C. y el siglo I d.C., según resaltan desde Turismo Rías Baixas.

Después de ser abandonado por la llegada de los romanos, quienes allí residían se trasladaron a la villa de Cuntis, a orillas del río Gallo. El asentamiento constaba de muralla, parapeto y corono central.

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Con más de 1.000 metros cuadrados excavados, sobre el espacio se creó un centro de interpretación para difundir sus características e historia en el municipio pontevedrés.

Círculo de fuego con algo remoto que parece emerger

En cuanto al ritual que allí se celebra con motivo de San Juan, siempre respetando su sentido y siguiendo la transmisión de los antepasados de la aldea, consiste en encender el facho general primero.

Luego, cuando pierde luminosidad y fuerza, los participantes se aproximan a recoger su fuego en hachones de palo untados en grasa. Estas antorchas las colocan en cada una de las siete piñas que cuelgan de 52 ramos de sauce.

Están repartidos por todo el perímetro de la fortificación. El objetivo es crear un círculo de fuego que ofrece una atmósfera inigualable, que parece recordar a algo remoto que emerge del anillo de luz que ilumina el paisaje nocturno.

La tradición pudo recuperarse durante unos trabajos de investigación etnográfica sobre el yacimiento, antes de que comenzaran las excavaciones arqueológicas en la zona.

Tres vertientes simbólicas del ritual en San Juan

Precisamente el arqueólogo e investigador Xurxo Ayán señala que hay tres vertientes simbólicas en la celebración del ritual en San Juan. Una, como ocurre en el resto del país, tendría función purificadora.

Además de que las mujeres de la zona en edad fértil suelen saltar la hoguera, también como sucede en otros lugares de España, para tener más posibilidades de tener hijos.

Otra vertiente indica que, al ser ese un punto elevado geográficamente, esto supone un elemento de autoafirmación y autoridad de la aldea frente a otras vecinas. Pues las llamas se ven desde la distancia.

Una tercera teoría habla de la cristianización en un espacio que habría servido en su momento como punto de enlace entre el mundo cotidiano de quienes allí vivían y el oculto de los mouros.

Es decir, esas criaturas mitológicas del noroeste peninsular que, según la tradición, habitan bajo la tierra del recinto amurallado en el mismo castro de Castrolandín.

Advertencia sobre el alto riesgo de incendio

Desde el Ayuntamiento de Cuntis recordaron en las horas previas al festejo este 23 de junio que, con la actual ola de calor y el alto riesgo de incendio que hay en España, podría haber cambios en el evento o incluso cancelarse.

Todo dependerá de si las autoridades competentes así lo consideran, evaluando la seguridad como máxima prioridad, según matizaron desde el consistorio.