Patricia Martínez 20 JUN 2026 - 20:00h.

Alberto Vázquez, ilustrador coruñés ganador de cinco Goyas, autor del cartel de esta edición

El Ayuntamiento promueve una campaña de concienciación y limpieza de las playas, con la colaboración de dos creadores de contenido

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A CoruñaCasi todo está ya listo en A Coruña, para vivir la noche más corta y la más mágica de la ciudad, que acogerá en su celebración de San Juan del próximo martes 23 a unas 200.000 personas, en una fiesta de interés turístico internacional. El dispositivo de seguridad y limpieza movilizará a cerca de 1.000 personas.

Este año, como novedad en esta cita, el Ayuntamiento quiere probar un nuevo sistema de reserva de parcelas en la playa, con el objetivo de testar nuevas formas de utilización del espacio público. La tradicional reserva de espacios en la playa, parcelándolos, hace que muchos de los jóvenes que se quieren hacer con un trozo de playa para plantar sus hogueras, intenten reservar su hueco desde muchas horas antes, coincidiendo incluso con quienes van a la playa durante las horas previas a darse un baño o tomar el sol.

Con el fin de generar un uso más cívico de la playa, el gobierno local, ha anunciado que este año se llevará a cabo una prueba piloto de reserva de espacios para hogueras en la playa de Riazor. Tendrá lugar en el tramo de arena entre las Esclavas y el Playa Club, dividiendo el espacio en parcelas. Las entidades y asociaciones que lo deseen podrán solicitar dicho espacio y serán responsables de su limpieza y cuidado, teniendo que dejarlo recogido al abandonar la playa. "De este modo, queremos buscar una solución tanto a la cuestión de las parcelas, que muchas veces genera conflictos innecesarios, como al de la limpieza, comprometiendo a cada entidad solicitante con la recogida de sus residuos", como ha explicado Rey, que también ha señalado que, en función del resultado de esta prueba, se estudiará su ampliación en próximos años a otras partes de los arenales.

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La alcaldesa, Inés Rey, ha anunciado además que se llevará a cabo una intensa campaña de concienciación de cara a la noche de San Xoan, para reducir el número de residuos acumulados en las playas y en las calles. Por un lado, el Ayuntamiento colaborará con los creadores de contenido Santiago Caamaño (@champimuros) y Paula Vilaboy (@blondiemuser), quienes publicarán vídeos en redes sociales para promover un comportamiento cívico durante la fiesta.

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Campaña de acciones para mantener las playas limpias

Como es habitual, se llevará a cabo una campaña de acciones con el objetivo de mantener las playas limpias. "Es un momento inmejorable para demostrar que podemos seguir siendo la ciudad de las grandes festividades y eventos y, al mismo tiempo, ser la ciudad que cuida los espacios públicos", declaraba hace unos días la alcaldesa tras la Junta Local de Seguridad, donde se fijaron los detalles del amplio dispositivo de seguridad y limpieza. Dispuestos por las playas, habrá 25 puntos para depositar residuos de forma separada y otros ocho fueran de la zona de playas, así como 24 contenedores de vidrio en los lugares más concurridos. También habrá 15 monitores que entregarán rascas a las personas que depositen envases, con los que se sortearán 3.000 entradas para el Aquapark de Cerceda.

Además, como viene siendo habitual, se repartirá madera en diferentes puntos, que será la única que pueda emplearse para prender las hogueras. En total se repartirán 120 toneladas de madera limpia que será distribuida a través de 14 puntos de reparto ubicados en los arenales.

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Casi un millar de personas en el dispositivo de seguridad y limpieza

Más de 600 personas participarán en el amplio dispositivo de seguridad, diseñado para que la noche transcurra de manera tranquila, y para la atención a las emergencias y los servicios sanitarios, todos ellos coordinados desde un Centro de Mando Móvil que se instalará en la Coraza.

Los bomberos se distribuirán en el entorno de las playas y habrá también retenes en el cuartel de A Grela para intervenir si fuera necesario. El grupo de rescate acuático de este mismo servicio contará con dos embarcaciones y un servicio especial de salvamento, mientras que para la evacuación de heridos se han diseñado cuatro rutas que podrán seguir las ambulancias.

En la limpieza intervendrán más de 300 personas y comenzarán su tarea en las playas y en el paseo marítimo a las 06.00 horas, hora en la que serán desalojados, aunque si se produce una emergencia, el Concello podrá ordenar la salida del público en cualquier momento.

Puntos violeta y llamamiento a la responsabilidad

El Ayuntamiento también apuesta por un San Xoan “más responsable”, y por ello contará también con la colaboración de las asociaciones Galicia de Noche y España de Noche, con las que se llevará a cabo una campaña de concienciación para promover conductas cívicas y responsables durante la noche de San Xoán en todos los espacios, sobre todo en los locales de hostelería y el ocio nocturno. Habrá, como es habitual, puntos violeta repartidos por el Paseo Marítimo, que ofrecerán información y recogerán denuncias de posibles conductas violentas contra las mujeres. "Con esta iniciativa contribuimos a evitar la violencia sexual en una celebración masiva, que congrega en la ciudad y sus playas a casi 200.000 personas", como ha indicado la alcaldesa Inés Rey.

Un cartel de Alberto Vázquez, donde la sardina es la protagonista

Alberto Vázquez, ilustrador coruñés ganador de cinco Goyas, ha sido el encargado de realizar el diseño del cartel de este año. La ilustración presenta una sardina en primer término, representación simbólica de la fiesta. El fuego, el agua y la ciudad están representadas con una gama de color que lleva a los colores del fuego. "La gran sardina convierte la fiesta en algo ancestral, como algo antiguo que despierta en la ciudad y eso enlaza bien con el San Xoán como rito de purificación, superstición y cambio de estación", ha señalado el autor. La ciudad y las playas se represan en segundo término, junto con las hogueras y la multitud en los arenales.