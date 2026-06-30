Los padres de Daniela iban a coger el vuelo horas después de que se produjesen los terremotos

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: el Gobierno eleva a 1.943 el número de fallecidos, 19 españoles

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Daniela García no sabe nada de sus padres desde que tuvo lugar la sucesión de terremotos en Venezuela. Ella vive en España y está embarazada de 38 semanas y lo único en lo que piensa es en lo que le podría haber ocurrido a sus dos padres, si siguen con vida o si han fallecido entre los escombros como miles de personas de su país.

Entre lágrimas y completamente rota, ha confesado al equipo de Informativos Telecinco "que están desesperados": "Queremos saber si tenemos alguna esperanza de saber si están vivos o si no la hay si podemos recuperar sus cuerpos". El conserje se puso en contacto con ella para decirle la peor de las noticias: estaban dentro de uno de los edificios derrumbados en La Guaira, donde todavía no han llegado equipos de rescate.

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Ahora, Daniela y su marido se preguntan qué es lo que pudo pasar y piensan que unas horas más tarde, sus padres hubiesen estado de camino al aeropuerto para regresar con ellos a casa: "Ellos iban a llegar aquí a España el viernes", confiesa el marido de Daniela mientras ella fija la mirada perdida por el desconsuelo de la desaparición de sus dos padres.

Iban a quedarse con su hija una temporada tras el parto

Sus padres iban a viajar a España para poder asistir al parto de su hija y poder conocer a su nieta: "Él se iba a quedar más tiempo". Todos sus pensamientos se centran en poder encontrar a sus padres y que alguien pueda ir hasta su edificio para comenzar a levantar escombros y comprobar si hay personas sepultadas, aunque ya ha pasado casi una semana y las posibilidades de sobrevivir, son casi imposibles.

En caso de encontrarles muertos, Daniela pide que envíen el cuerpo de sus padres para poder enterrarlos donde viven, en Torrejón de Ardoz y "poder darles cristiana sepultura". El edificio donde residían sus padres ha quedado reducido a escombros, piedras y polvo y todavía las autoridades no han llegado hasta esa zona para comprobar si queda alguien vivo.

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Es una situación que llevan denunciando muchos venezolanos que siguen desesperados intentado comprobar si queda algún superviviente por su cuenta propia. Critican al Gobierno por no ayudarles en su angustia y por mandar a militares con poca formación o sin herramientas para levantar escombros y atender a heridos.