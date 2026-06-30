Celia Molina 30 JUN 2026 - 13:37h.

La mujer y los dos hijos, de 7 y 5 años, del futbolista argentino Lucas Trejo, murieron durante el doble terremoto de La Guaira

Carlos, el niño de 12 años que ha sobrevivido cinco días bajo los escombros de los terremotos en La Guaira, Venezuela

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Mientras los equipos de rescate continúan sacando - milagrosamente - a personas vivas entre los escombros del doble terremoto de Venezuela, los familiares de las víctimas mortales lloran su terrible pérdida. Una de las noticias más dramáticas que han trascendido en los últimos días ha sido el hallazgo de los cuerpos sin vida de la mujer y los dos hijos pequeños del jugador de fútbol argentino Lucas Trejo, cuya hermana ha hablado para los medios de comunicación de Córdoba, Argentina.

El pasado 24 de junio, Trejo se encontraba concentrado en Caracas para disputar con su equipo un partido de la Copa Venezuela. Su familia, mientras tanto, permanecía en el apartamento residencial del futbolista ubicado en Playa Grande, en el estado de La Guaira, la zona más afectada por el desastre. Tras el doble seísmo, que tuvo lugar en torno a las 18:00 horas de la tarde, su edificio colapsó por completo.

Al enterarse de los derrumbamientos, el jugador viajó a la zona devastada y pidió ayuda desesperada para encontrar con vida a su mujer, Yanina Maranella, y a los dos niños que tenían en común: Aarón (7 años) y Ainhoa (5 años).

"Tienen que darle los cuerpos de su mujer y sus hijos"

Desgraciadamente, a las 74 horas de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados entre los escombros, una noticia que fue confirmada por el Club Sport Marítimo La Guaira, equipo al que pertenece el jugador. Y, ahora, su hermana, con un nudo en la garganta, ha relatado lo mal que lo está pasando el futbolista:

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"Necesita estar acompañado de sus familiares"

"Él no tenía el teléfono porque Lucas estaba sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él. Hablamos con un contacto, una amiga de ellos, de la familia, y nos mantenía en comunicación con Lucas. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y de su esposa y venirse de nuevo para Argentina y le están sedando porque está muy mal. No tiene ningún familiar allí y necesitamos que viaje lo antes posible, porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que esté acompañado", ha declarado en la televisión de su país.

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En su cuenta de Instagram, Lucas solía mostrarse muy orgulloso de la familia que había formado con Yanina, a quien felicitaba por lo "buena madre" que era. Ella estaba con los dos pequeños en el apartamento de La Guaira cuando se sucedieron los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, si bien, Trejo tenía la vaga esperanza de que hubieran salido a sus entrenamientos de fútbol, como solían hacer por las tardes.

A día de hoy, el balance oficial más reciente de los terremotos en Venezuela registra al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, si bien la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras agencias internacionales calculan que hay más de 50.000 personas desaparecidas atrapadas bajo las estructuras colapsadas. En cuanto a las víctimas españolas, ya son 19 las pérdidas confirmadas.