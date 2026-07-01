Seis condenados por tatuar un pene en la cara a un joven con discapacidad en Manacor, Mallorca

La sección segunda ha impuesto a cada uno de los procesados cinco meses de prisión por un delito contra la integridad moral

Detenidos en Manacor por secuestrar a un hombre discapacitado, tatuarle penes y coserle dedos de los pies

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La Audiencia de Palma ha condenado a seis jóvenes por tatuar un pene en la cara y someter a diversas vejaciones a un joven con discapacidad en Manacor, Mallorca, en 2021, tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Indemnización de 18.160,34 euros

La sección segunda ha impuesto a cada uno de los procesados cinco meses de prisión por un delito contra la integridad moral, 20 días de multa con una cuota diaria de cinco euros por un delito leve de lesiones y nueve meses de multa, también con una cuota diaria de cinco euros, por un delito de coacciones.

Además, los autores deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 18.160,34 euros y tendrán prohibido comunicarse con ella o acercarse a ella a menos de 250 metros, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Según la resolución, el perjudicado, que presenta una discapacidad del 38 %, no pudo prestar un consentimiento válido a los actos a los que fue sometido.

Los condenados participaron en un supuesto concurso ideado por ellos mismos durante el que le infligieron diversas vejaciones, entre ellas tatuarle un pene en la cara y otro dibujo similar en el rostro, rasurarle y tatuarle las cejas.

También le tatuaron un sujetador en el pecho y una oreja, le colocaron piercings, le inmovilizaron las muñecas con bridas y le quemaron los labios con pegamento.

El tribunal ha apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, ya que los acusados consignaron antes del juicio el total de la indemnización solicitada.

Además, la Fiscalía reconoció que el procedimiento permaneció paralizado durante distintos periodos por causas ajenas a los procesados.