La magistrada sospecha que la profesional pudo desempeñar un papel importante en el conflicto familiar relacionado con la herencia

Isak Andic dio dos pasos antes de caer, según la defensa de su hijo Jonathan: "Dan espacio al tropiezo y a la caída accidental"

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La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha entrado en una nueva fase. La jueza que instruye el caso ha acordado la práctica de nuevas diligencias y citará a varios testigos clave para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del empresario y la posible implicación de su hijo, Jonathan Andic, detenido el pasado mes por un presunto delito de homicidio.

Entre los testimonios que considera relevantes figura el de la psicóloga que atendía tanto a padre como a hijo. La magistrada sospecha que esta profesional pudo desempeñar un papel importante en el conflicto familiar relacionado con la herencia. Según recoge una resolución judicial, la instructora considera que Jonathan Andic mantenía una fuerte presión sobre su padre para obtener una herencia en vida y apunta a que la terapeuta habría favorecido esa decisión con el objetivo de mejorar la relación entre ambos.

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Los mensajes con la psicóloga

La defensa del heredero ha tratado de justificar algunos de los mensajes intercambiados con la psicóloga alegando que formaban parte de una terapia de orientación psicoanalítica especialmente directiva. Sin embargo, varios especialistas consultados cuestionan este tipo de intervenciones y recuerdan que un profesional de la salud mental no debe tomar decisiones por el paciente ni condicionar aspectos tan relevantes de su vida personal o patrimonial.

La psicóloga, descrita en distintos documentos como médico, psicóloga y psicoanalista, ya fue interrogada durante la investigación policial, aunque entonces se acogió al secreto profesional y evitó realizar declaraciones sobre el contenido de las sesiones. Además, fuentes del caso señalan que no figura colegiada en Cataluña.

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La jueza también ha citado a declarar a Sara y Judith Andic, hermanas de Jonathan, que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano y únicamente habían expresado públicamente su apoyo a su hermano mediante un comunicado. Asimismo, tomará declaración por primera vez a uno de los excursionistas que prestaron auxilio tras la caída de Isak Andic y volverá a reconstruir lo sucedido con la participación de los forenses responsables de la autopsia.

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Las nuevas diligencias llegan después de que los investigadores apreciaran contradicciones en la versión ofrecida por Jonathan Andic, así como indicios derivados de los mensajes analizados, los informes periciales y las conclusiones de la autopsia. Todos estos elementos llevaron a los Mossos d'Esquadra a detener al principal heredero del empresario mientras continúa la instrucción del caso.