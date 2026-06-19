Así lo infieren los Mossos tras el análisis de su terminal: las conclusiones debilitan la hipótesis vinculada a una caída por distracción al usar su dispositivo

La llamada y el grito desgarrador de Jonathan Andic a Emergencias tras la caída mortal de su padre: "¡No sé dónde está!"

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Un año y medio después, las autoridades siguen trabajando en las circunstancias que rodean a la muerte de quien era el hombre más rico de Cataluña: Isak Andic, el fundador de Mango. Acusado de homicidio está la única persona que iba con él aquel 14 de diciembre de 2024 en el que murió tras caer por un barranco en el macizo rocoso de Montserrat: su hijo Jonathan Andic, quien siempre ha defendido que todo ocurrió de forma accidental. Sin embargo, y pese a ello, los informes técnicos elaborados por los Mossos d’Esquadra nunca han descartado la posibilidad de que el hijo pudiese haber provocado su muerte.

No en vano, en el escrito de la jueza del juzgado número 5 de Martorell para decretar su ingreso en prisión bajo una fianza de un millón de euros que Jonathan apenas tardó 20 minutos en pagar para salir en libertad con medidas cautelares, ésta apunta en su auto a un “cúmulo de indicios” que “podrían implicar a Jonathan Andic en la muerte de su padre”. De hecho, en el escrito de acusación de homicidio que llevó a su detención el pasado 19 de mayo, hizo mención directa a “indicios de participación activa y premeditación” de éste en la muerte de su progenitor. Por eso, desde entonces no se ha dejado de trabajar para intentar esclarecer todas las circunstancias que rodean a lo ocurrido, mientras la defensa de Jonathan Andic ha intentado desmontar cada acusación.

¿Cómo se produjo la caída de Isak Andic por el barranco? ¿Tropezó? ¿Estaba usando el móvil?

La gran incógnita entre todas las que hay tras el caso atañe al preciso instante en que el fundador de Mango cayó por ese barranco de Monsterrat, cerca de las Cuevas del Salnitre, en Collbató, en Barcelona, donde perdió la vida. Los Mossos, en su informe tras todas las pesquisas desarrolladas en la zona, concluyen que la hora en la que se produjo su precipitación en ese punto, –el único de riesgo de caída de la ruta que estaban llevando a cabo, según la policía catalana–, fue a aproximadamente las 12:28 horas.

Sobre la forma en que se produjo, el hijo, al ser interrogado, incurrió en distintas contradicciones a lo largo del tiempo; contradicciones que la jueza tampoco ha pasado por alto, como el hecho de que a través de la localización de su coche determinasen que el hijo de Isak Andic visitó el lugar de la ruta hasta tres veces antes, los días 7, 8 y 10 de diciembre (la última solo cuatro días antes de la muerte), siendo que declaró que había visitado la zona unos 15 días antes…

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No obstante, en lo relativo a esta cuestión clave de cómo se produjo la caída del empresario, Jonathan aseguró primero a los Mossos que, tras 15 minutos andando, se adelantó a su padre cuando éste estaba haciendo fotos con su móvil, por lo que defendió que no lo tenía a la vista en ese momento. Así, dijo que mientras caminaba, escuchó un ruido y, al girarse, vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Con esa versión, el vástago del fundador de Mango hacía constar que no vio el momento exacto de la caída y, al mismo tiempo, con ello se deslizaba la posibilidad de que cayese accidentalmente por una distracción o tropiezo mientras usaba el terminal. Sin embargo, en una segunda declaración, lo que contó es que su progenitor habría usado el móvil al inicio de la excursión que él mismo le propuso días antes por Montserrat, pero que después no volvió a verlo usando el teléfono; una segunda versión con diferencias obvias, pero que seguía estableciendo que cayó de forma accidental sin que lo hubiese visto.

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A esto último se agarra también la defensa de Jonathan Andic, que expresa que “lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es congruo y coincidente en ambas declaraciones”, aseverando que “es relevante porque es la razón de no haber visto el hijo el momento de la caída del padre al estar de espaldas”.

Sin embargo, y sobre todo ello, el informe técnico de los Mossos y su a Unidad de Montaña ponen muy en duda la posibilidad de que la caída se produjese de forma accidental o que “fuese producto de un resbalón o de un tropiezo”. De hecho, tras una decena de simulacros, la investigación no se dirige hacia esa línea porque, en esa hipótesis, tiene un significativo impacto el estudio de la huella encontrada en el punto donde se produjo todo: tanto por su profundidad como por su posición, sería más marcada que la que se produciría como producto de un resbalón, ante lo cual hubiese sido más superficial. Por eso, creen que la pisada pudo quedar así marcada por algo que sucediese en ese momento, como un forcejeo u otra acción. No obstante, todavía se trabaja en esclarecerlo y la defensa ya ha incidido, para rebatirlo, en que esa huella ni siquiera estuvo protegida y pudo ser contaminada por otras personas que pasaron por allí.

Isak Andic estaba parado, según el estudio de su móvil, que apunta a que no estaba usándolo

Con todo ello en cuenta, la última información que se ha conocido es que el estudio del teléfono móvil de la víctima, –dado que el del acusado no se ha podido analizar porque dijo que se lo robaron en Quito tras un viaje exprés posterior y porque en el nuevo decidió no restaurar los mensajes antiguos–, se deriva que Isak Andic no lo estaba utilizando en el momento de la caída.

Según informa EFE, citando a los informes de los Mossos d’Esquadra, el fundador de Mango estaba parado y sin usar su teléfono en el momento en que se precipitó mortalmente, según infieren. El análisis realizado sobre su terminal, que pudieron encontrar además en el pantalón del fallecido, –señal también de que justo en ese instante no estaba usándolo–, constata que el móvil no registró ningún movimiento antes de caer.

De ese modo, y como mínimo, ello debilita la hipótesis que apunta a que podría haberse despeñado por una distracción vinculada con su terminal.

De hecho, además de que el móvil no registró ningún movimiento antes de que se precipitase, por lo que los Mossos infieren que podía estar parado, sin caminar en el momento de la caída, señalan que la cámara no estaba activada.

El fundador de Mango, según el análisis del dispositivo, solo habría utilizado el teléfono al inicio de la ruta para tomar varias fotos y grabar un vídeo. Además, estaba en el bolsillo delantero de su pantalón cuando lo encontraron junto a su cuerpo sin vida.

Las conclusiones del análisis del móvil de Isak Andic

Según los Mossos, Isak Andic hizo tres fotografías y un vídeo con su móvil a las 12:17 horas del 14 de diciembre de 2024. Por las imágenes y la geolocalización, se constata que el lugar exacto donde las tomó estaba al inicio del recorrido, en las escaleras donde empieza la ruta de la montaña de Montserrat próxima a las Cuevas de Salnitre.

En ese sentido, entre las 12:17 horas y las 12:28 horas en que se sitúa el momento de la caída, transcurrieron once minutos, tiempo suficiente, según los agentes de la policía catalana, para recorrer el trayecto entre las escaleras y el punto en el que el fundador de Mango cayó por un precipicio de unos 100 metros de altura.

Sobre ello, sin embargo, la defensa del hijo del empresario sostiene en sus informes que la "pretendida contradicción" sobre estos hechos no supone un "elemento incriminatorio".

"Que su padre hiciera las fotos al inicio o posteriormente es perfectamente irrelevante a efectos incriminatorios. Es más, no es incompatible, pudo pararse en los dos momentos (inicio de recorrido y a los quince minutos) e incluso pudo pararse a los quince minutos, hacer el ademán de fotografiar y no hacerlo, como al parecer sucedió", apuntó la defensa en su recurso ante la Audiencia de Barcelona para que se revocara la fianza al primogénito.

A propósito de ello, además, cabe destacar que la defensa aportó al juzgado una elaborada pericial que concluye que su padre se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío, tras reconstruir en 3D y con maniquíes el "patrón" de la caída que sufrió meses antes en otro escenario, durante una comida, al fallarle las rodillas por una artrosis.