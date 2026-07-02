El incendio más preocupante es el de Leciñena, Zaragoza.

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Llega en verano y con él, los incendios que afectan ya a Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.

El incendio de Santa Elena, desactivado

Al menos, uno de ellos, el declarado este miércoles en el paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén), ha sido ya desactivado, lo que ha permitido también el regreso de las 190 personas que se encontraban desalojadas con carácter preventivo.

En la Fueva los esfuerzos se han centrado en que no llegue al barranco

En el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tierrantona sigue el seguimiento del incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en el término municipal de La Fueva (Huesca). Hasta el momento, el incendio no ha registrado apenas reproducciones y, por tanto, presenta una evolución favorable. El municipio de Morillo de Monclús, permanece evacuado y hay movilizados a mediodía 104 efectivos de distintas administraciones y presenta un perímetro provisional de unas 50 hectáreas.

Los esfuerzos se han concentrado en la cabeza del fuego, donde se encontraba el principal riesgo de propagación. "Hemos conseguido frenar el avance en cabeza de tal forma que no ha llegado al barranco, que era donde estaba nuestra mayor preocupación desde el punto de vista del operativo de extinción", ha señalado el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho. El consejero ha subrayado que las próximas horas seguirán siendo determinantes para la evolución del incendio debido al aumento previsto de las temperaturas y del viento entre las 16.00 y las 20.00 horas.

Además, al igual que hiciese ayer en Leciñena, Biendicho también ha destacado la rápida respuesta de todas las administraciones y la colaboración de los vecinos, ayuntamientos y agricultores de la zona. El objetivo en La Fueva es lograr con celeridad la estabilización del incendio para que parte de los medios puedan derivarse al incendio forestal de Leciñena, que continúa activo y supera las 2.800 hectáreas afectadas.

En Leciñena el fuego avanza sin control

Un poco más al sur, en Leciñena Zaragoza, un segundo incendio en Aragón de mucha mayor envergadura .Afecta ya a 3.200 hectáreas, la mayoría de bosque, y avanza sin control. Hay 60 desalojados y su extinción se complica por las altas temperaturas y el viento. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón ha señalado al respecto que "la evolución ha sido favorable, pero todavía se encuentra en un estado de perimetración", ha afirmado.

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Azcón ha explicado que "el incendio no está controlado, pero los distintos efectivos están perimetrando para que no vaya a más y, en función de las condiciones atmosféricas, fundamentalmente de las condiciones del viento, la perspectiva puede ser mucho más favorable o podemos estar otra vez extraordinariamente preocupados". "La realidad es que en este momento no preocupa especialmente el que pueda haber nuevas afecciones a núcleos rurales", ha apostillado.

Al amplio operativo desplegado se han sumado nuevos medios aéreos procedentes de otras comunidades --Navarra, Cataluña, Castilla La Mancha y Madrid-- y del MITECO: un helicóptero bombardero de Miluce (Navarra), un helicóptero bombardero de la Generalitat de Cataluña, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte (MITECO), avión anfibio y helicóptero de Peralveche, en Guadalajara, con una cuadrilla helitransportada, y un helicóptero ligero de la Comunidad de Madrid.

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Azcón ha agradecido "a todos los medios de las distintas administraciones, de otras comunidades autónomas, del Estado y, por supuesto a Infoar y a las brigadas del propio Gobierno de Aragón, el trabajo que están haciendo, un trabajo excepcional". Asimismo, ha trasladado su agradecimiento a todos los voluntarios de los distintos municipios, que se están preocupando de que ese personal de incendios que está trabajando en las brigadas esté lo mejor atendido posible".

"Dentro de ese agradecimiento, también quería hacer un apartado especial a la gente del campo, a los agricultores que están con sus tractores ayudando en todo lo que la dirección de extinción les está pidiendo y que también están siendo una parte muy importante de que poco a poco vayamos mejorando la previsión que tiene el incendio, sin hacer valoraciones todavía optimistas, sin tirar las campanas al vuelo".

Estabilizado el incendio entre Plasencia y Malpartida

Entre Plasencia y Malpartida, en Cáceres, otro incendio forestal obligó a activar el Nivel 1 de madrugada. El fuego amenazó varias naves, aunque quedó estabilizado casi al amanecer, pero los trabajos de extinción continuan, para evitar posibles reproducciones.

Controlado el incendio de Borox en Toledo

Y controlado también el incendio forestal de Borox, Toledo, que confinó ayer a toda una urbanización. El fuego, que llegó alcanzar Nivel 2, ha sido dado por controlado a las 8.09 horas y ha descendido a Nivel 0, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. La urbanización Nuevo Borox ya ha sido desconfinada y se ha restablecido el tráfico de la carretera TO-2437 desde Borox.