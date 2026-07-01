Se ha trabajado intensamente durante toda la noche en la zona en los flancos e intentando atacar la cabeza del fuego, aunque el día clave es este miércoles

Seis aviones y una brigada de Transición Ecológica apoyan la extinción de fuegos en Barbate, en Cádiz y Leciñena, en Zaragoza

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El incendio forestal declarado en la localidad zaragozana de Leciñena evoluciona favorablemente gracias a los trabajos realizados durante la noche por el dispositivo desplegado en la zona y no ha aumentado el perímetro tras afectar a unas 2.200 hectáreas. No obstantes, los responsables del Puesto de Mando Avanzado que coordinan las labores de extinción, aseguran que está "muy lejos" de darse por estabilizado.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno seis equipos compuestos de cuadrillas terrestres y autobombas de Infoar, los dos batallones de la UME y los equipos que han aportado las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón.

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Día clave para combatir el fuego

Este operativo ha trabajado intensamente durante toda la noche en la zona en los flancos e intentando atacar la cabeza del fuego, si bien, como ha destacado el Gobierno de Aragón, el día clave para combatir el fuego será este miércoles.

El director de Extinción, Ángel Gari, ha reconocido que la situación del incendio "está bastante mejor que ayer", no obstante, "hay sectores que preocupan bastante", como son la cabeza y el flanco derecho, principalmente, y son la "prioridad".

Así, los 330 efectivos que trabajan durante esta mañana en la zona afectada por el fuego se centran en extinguir esos sectores en los que las llamas continúan activas y generan mayor preocupación, así como, por otro lado, en "atender de manera inmediata reproducciones en los otros sectores", como la cola.

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"El perímetro ya empieza a ser grande", ha apostillado Gari, quien ha alertado de que "cualquier pequeña reproducción se puede convertir en otro incendio".

Ha precisado que la mayoría de los medios desplazados, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como del Gobierno de Aragón (Infoar) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se centran en la cabeza y el flanco derecho.

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"El incendio ahora mismo no está mal, pero está muy lejos de estar estabilizado", ha afirmado Ángel Gari, porque "es muy dinámico y estamos en una situación tensa: el viento está aumentando, está calentando y se prevé cambios también para por la tarde".

Gari ha asegurado que los trabajos de extinción del incendio están organizados y los medios son suficientes, pero "estamos tensos". En este sentido, ha garantizado que los núcleos urbanos "no plantean peligro en estos momentos", sino que lo más "amenazado" es Alcubierre, puesto que la zona Robres "está mucho más controlada".

En general, el director de Extinción ha observado que la situación es "la normal" de un gran incendio forestal: "El perímetro es muy grande y el segundo día se reproducen pequeños incendios que son similares a los que hay habitualmente y va a costar. Tenemos medios y está bien dimensionado ahora mismo".

Acerca de los medios desplazados, Ángel Gari ha detallado que son 330 los efectivos que trabajan en la extinción durante esta mañana por parte del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Defensa, del MITECO, la Diputación de Zaragoza, así como de otras comunidades autónomas, como la Generalitat Valenciana y Castilla y León. "Vamos a tratar de hacer un buen trabajo durante las horas del calor", ha concluido Gari.