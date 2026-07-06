Raquel Noya Pontevedra, 06 JUL 2026 - 12:25h.

El fuego se originó en torno a las seis de la madrugada en la cocina del local y produjo importantes daños materiales

La estructura del chiringuito era básicamente de madera, lo que facilitó la rápida propagación del fuego

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El chiringuito Pé na Praia, uno de los más conocidos del municipio pontevedrés de Sanxenxo, ubicado en el entorno de La Lanzada, concretamente en la playa de A Lapa, ha quedado completamente calcinado a consecuencia de un incendio declarado en la madrugada de este lunes.

Según informan desde el consistorio, el fuego se inició alrededor de las seis de la mañana, cuando el establecimiento permanecía cerrado, por lo que no hubo que lamentar daños personales aunque sí cuantiosos daños materiales que complicarán su reapertura a corto plazo. Las primeras investigaciones realizadas por la Guardia Civil apuntan a que el origen de las llamas se pudo localizar en la cocina del local propagándose rápidamente por toda la estructura, formada en su práctica totalidad de madera, pero de momento no se han facilitado más detalles.

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La intensidad del incendio provocó importantes daños materiales y dejó el negocio de Leticia y Douglas totalmente inutilizado, justo cuando acababa de arrancar la temporada alta de verano y en un fin de semana marcado por las elevadas temperaturas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias Sanxenxo y de los Bombeiros de O Salnés, que tuvieron que emplearse a fondo para controlar un incendio de gran envergadura debido a la magnitud de las llamas y de la columna de humo resultante.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sanxenxo. El instituto armado se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se originó el fuego y determinar sus causas.

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Un pedacito de Brasil en A Lanzada

Desde su apertura en 2015, Pé na Praia se convirtió en uno de los establecimientos más concurridos del entorno de la playa de A Lapa, en A Lanzada, gracias a una propuesta que combinaba la esencia brasileña con el paisaje y la gastronomía gallega. El proyecto, impulsado por el brasileño Douglas Augusto dos Santos y su pareja, Leticia, natural de la zona, apostó desde sus inicios por una imagen diferente, con una decoración colorida inspirada en las playas de Brasil, una cuidada selección musical y una oferta gastronómica que mezclaba especialidades brasileñas, como las coxinhas o el quibe, con clásicos de la cocina gallega y española.

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A lo largo de los veranos, el chiringuito se consolidó como uno de los puntos de encuentro más frecuentados de la zona, tanto por turistas como por vecinos. Su carta de cócteles y zumos naturales de elaboración propia, junto con un ambiente familiar y una programación musical basada en la bossa nova, el jazz y otros ritmos brasileños, contribuyeron a convertir el local en un referente del verano en Sanxenxo, atrayendo cada temporada a cientos de clientes que repetían año tras año. Su última publicación en Instagram antes del fatídico incendio fue precisamente este domingo, en la que muestran una imagen de las maravillosas vistas del local, situado en un entorno privilegiado.