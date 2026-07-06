Paz Serrano 06 JUL 2026 - 15:52h.

La Junta de Castilla y León ha levantado el confinamiento de Ribota de Sajambre por el incendio forestal que lleva varios días activo

Un incendio calcina por completo el chiringuito Pé na Praia de Sanxenxo, Pontevedra

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El incendio forestal, que lleva varios días activo en los Picos de Europa, con foco en Ribota de Sajambre, evoluciona favorablemente. La Junta de Castilla y León ha levantado el confinamiento de la zona mientras continúa el despliegue aéreo con el objetivo de controlar las llamas que tienen un difícil acceso.

Hace ya 12 días del grave incendio que se reactivó de forma alarmante. El fuego obligó al confinamiento de una veintena de vecinos y el Parque Nacional de Picos de Europa ha quedado afectado por el fuego. Los trabajos realizados durante la noche junto con la bajada de las temperaturas y una mayor humedad han ayudado a que la situación evolucione de forma favorable.

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El nivel de peligrosidad se mantiene en nivel 2 ante la previsión de altas temperaturas en esta jornada de lunes y lo complicado del terreno donde se desarrolla el fuego.

Incendios en Huesca, Girona y Barcelona

El incendio de Huesca también está controlado después de que las llamas arrasasen con 245 hectáreas, 60 de ellas del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. En Girona, el fuego comenzó el viernes y quemó 2.300 hectáreas. El incendio, que empezó en La Bisbal d'Empordà, ya se ha estabilizado pero ha destruido 11 casas y ha dañado otras 14 dentro del municipio.

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Se vigila también el fuego que se originó en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, donde los vecinos han colaborado con mangueras y cubos para extinguir las llamas. Los bomberos dieron por estabilizado el incendio que obligó a confinar la colonia del Palau y la calle Clavell.

Protección Civil envió una alerta a los teléfonos móviles para ordenar el confinamiento de la población afectada. Las llamas alcanzaron la cresta del Serrat d'en Canals y posteriormente avanzaron ladera abajo. En las labores de extinción participaron cinco medios aéreos y 11 terrestres.